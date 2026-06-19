Doğada kendiliğinden yetişiyor bedavaya toplanıyor: Kilosu 12 bin TL’den satılıyor

Şu anda o fiyattan satanlar var. Bu sakızın toplaması çok zahmetli bir iş. Işkın otu var. O otu toplayıp kesersiniz, suyu süt gibi akar. Onu temiz bir taşın üzerine akıtırlar, ertesi gün gidip o taşın üstündeki suyu yuvarlayarak bu hale getirirsiniz ve sakız şeklini alır. Çok zahmetli bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemiyor. Her sene bu sakızı yapanların sayısı azalıyor. O yüzden fiyatı diğer sakızlara göre yüksek" dedi.