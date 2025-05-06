Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi

Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi

12:356/05/2025, الثلاثاء
DHA
Sonraki haber
<p>Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Harun ve Pınar Acar, geçen hafta sonu yapılan düğünle dünyaevine girdi.</p>
Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Harun ve Pınar Acar, geçen hafta sonu yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Harun (22) ve Pınar Acar (20) çiftine takı yerine at ve buzağı hediye edildi.

Eğlence sonrası takı töreninde, davetlilerden bazıları takı yerine ot balyası, gübre, yem hediye ederken, davetlilerden Hakkı Eren geline buzağı, Utku Ercen ve Halil Acar ise birlikte aldıkları atı hediye etti.

Harun Acar, hediyeler için teşekkür etti.

Ayrıca düğün sırasında damada çeşitli kadın elbiseleri hediye edilip düğün alanında giydirilmek istenince damat zor anlar yaşadı.

#Çanakkale
#Düğün
#Hediye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 DUS 1. dönem sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuç tarihi