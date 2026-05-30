tvnet
Dünyada sadece Van'da yaşanıyor: Balık göçünü bayram tatilinde 40 bin kişi izledi

13:23 30/05/2026, Cumartesi
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme göçü devam ediyor. Bölgenin en önemli, balık göçünü izleme alanlarından olan Erciş ilçesindeki Deliçay'ı, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, balıkların göç yolculuğunu ise cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor.


Her yıl üremek amacıyla gölden çıkıp dere ve çaylara göç eden inci kefalleri, akıntıya karşı verdikleri mücadeleyle ziyaretçilere güzel görüntüler sunuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan inci kefali göçü, Van'ın önemli doğal değerleri arasında yer alırken, bölge turizmine de önemli katkı sunuyor.


Van'ın Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı, Kurban Bayram tatili boyunca da ilgi gördü. Van'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 40 bin kişi bayram tatilinde bölgeyi ziyaret etti.

Son yağışların ardından su debisinin yükseldiği Deliçay'da, balıkların sıçrayışları bir süre istenilen düzeyde gözlemlenemese de su seviyesinin normale dönmesiyle inci kefalleri bugün yeniden görülmeye başlandı.



