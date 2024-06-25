Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa: 157 yıllık yaşamı boyunca bu besini tüketti

Marka yüzü oldu

Yaşı ilerledikçe sağlığında da bir şey kaybetmeyen Zaro Ağa bu yönüyle de dikkatleri üzerine çekti. Sağlık sırlarını merak eden araştırmacılar, Zaro Ağa'yı bir nevi marka yüzü yapmak için çeşitli toplantılara davet etti. Yaşını ve sağlıklı beslenme sırlarını ticarete döküp gelir elde eden Zaro Ağa, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından düzenlenen reklam kampanyasında yer aldı.