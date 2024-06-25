Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa: 157 yıllık yaşamı boyunca bu besini tüketti

18. yüzyılda başlayıp 20. yüzyıla uzanan bir hayat... Bitlisli Zaro Ağa'nın olağanüstü yaşam hikayesi tüm dünyada ilgi uyandırıyor. Nüfus kaydına ve ölüm belgesine göre tam 157 yıl yaşadığı belirtilen Zaro Ağa, hayatı boyunca önemli tarihi olaylara tanıklık etti. Zaro Ağa, 6 savaşa şahitlik ettiği gibi 10 farklı Osmanlı padişahı, 28 sadrazamın görev yapışını ve 1 cumhurbaşkanı gördü. Zaro Ağa'nın uzun ömrünün sırrı ortaya çıktı.
Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaro Ağa'nın doğum tarihi kesin olmamakla birlikte bazı kaynaklarda 1774, bazılarında ise 1777 olarak geçiyordu.
Bitlis'in Mutki ilçesi Meydan Köyü'nde doğan Zaro Ağa, toplumun birleştirici ve yol gösterici ismi olarak tanınıyordu.
Zaro Ağa, kalabalık bir ailenin babası olarak biliniyor. Kaynaklara göre 11 kez evlenen ve 13 çocuğu olan Zaro Ağa, Tophane'de mütevazı bir evde yaşayarak sade bir hayatı tercih etti.
İstanbul'a göç etti
Genç yaşlarında İstanbul'a gelerek çalışmak ve kazanç sağlamak amacıyla şehre yerleşen Zaro Ağa, özellikle inşaatlarda harç karıp taş taşıdı.
Elli yaşlarına geldiğinde İstanbul Hamal Topluluğu'nun başında bulundu ve daha sonra belediyede ser hademelik yaptı.
Oldukça uzun bir ömre sahip olan Zaro Ağa basının da dikkatinden kaçmadı.
O dönemde Ankara'da Yenigün gazetesi Zaro Ağa'yla röportaj yapmak istedi ve Zaro Ağa'nın tanınmasını sağladı. Bir anda ünü tüm dünyaya yayılmıştı. Zaro Ağa dünyanın en ünlü gazetelerinden biri olan New York Times'ın da gözünden kaçmamıştı.
Gazetenin manşetlerinde yer aldı
Osmanlı İmparatorluğu'nun en aktif gazetecilerinden biri olan Abdullah Cevdet ile röportaj yaptı. 1920'li yıllarda Sanâyi-i Nefîse Mektebi'nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) öğrencilerine modellik de yapmıştı.
Marka yüzü oldu
Yaşı ilerledikçe sağlığında da bir şey kaybetmeyen Zaro Ağa bu yönüyle de dikkatleri üzerine çekti. Sağlık sırlarını merak eden araştırmacılar, Zaro Ağa'yı bir nevi marka yüzü yapmak için çeşitli toplantılara davet etti. Yaşını ve sağlıklı beslenme sırlarını ticarete döküp gelir elde eden Zaro Ağa, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından düzenlenen reklam kampanyasında yer aldı.
Uzun ömrün sırrı
1913 yılında verdiği röportajda uzun yaşam sırrını paylaşan Zaro Ağa, her gün ev yapımı yoğurt tükettiğini ve Bitlis yöresinin doğal ürünlerini tercih ettiğini belirtti. O dönemde hazır ve işlenmiş yiyeceklerin bulunmamasının da uzun yaşamına katkı sağladığını ifade etti.