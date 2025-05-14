Daha önce hep büyükbaş kurbanlık aldığını fakat bu yıl küçükbaş hayvan edindiğini aktaran Gül, "Bana can yoldaşı olur diye bayramdan önce aldım. Birbirimize alıştık, sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Duygusal bağla birbirimize bağlandık, peşimden ayrılmıyor. Eve gitsem eve geliyor, kahveye gitsem kahveye geliyor. Beni görmediği zaman çıldırıyor." diye konuştu.







