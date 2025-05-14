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Kurban Bayramı gelmeden önce aldı, şimdi ne yapacağını bilmiyor: Görmediği zaman çıldırıyor

Kurban Bayramı gelmeden önce aldı, şimdi ne yapacağını bilmiyor: Görmediği zaman çıldırıyor

19:5314/05/2025, Çarşamba
AA
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Kurban Bayramı gelmeden haftalarca önce satın aldı. Evde, sokakta, bahçede yanından ayrılmıyor. 46 yaşındaki Abdullah Gül ne yapacağını şaşırdı. Birbirlerine bağlandıklarını ifade eden Gül, "Eve gitsem eve geliyor, kahveye gitsem kahveye geliyor. Beni görmediği zaman çıldırıyor" diye konuştu.

Darıcı Mahallesi'nde ikamet eden emekli serbest meslek sahibi 46 yaşındaki Gül, 1 ay önce kurbanlık koç aldı.



Zamanla koçun evde, sokakta, bahçede yanından ayrılmadığını gören Gül ile hayvan arasında duygusal bağ oluştu.



Gül, evinin bahçesinde baktığı ve ismini "Hilmi" koyduğu koçunu, bir an olsun yanından ayırmıyor.



Abdullah Gül, kurduğu yakın dostluktan dolayı kurbanlık aldığı hayvanını kesmeye kıyamayacağını düşünmeye başladığını söyledi.



Daha önce hep büyükbaş kurbanlık aldığını fakat bu yıl küçükbaş hayvan edindiğini aktaran Gül, "Bana can yoldaşı olur diye bayramdan önce aldım. Birbirimize alıştık, sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Duygusal bağla birbirimize bağlandık, peşimden ayrılmıyor. Eve gitsem eve geliyor, kahveye gitsem kahveye geliyor. Beni görmediği zaman çıldırıyor." diye konuştu.



Gül, çevredekilerin de hayvana çok alıştığını dile getirerek, "Niyetimiz neydi ne oldu? Duygusal bağa girdik, bakalım ne olacak?" dedi.



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