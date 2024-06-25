Sıcak günlerde serinlemek isteyen herkesin tercihi sağlıklı ve soğuk bir içecek oluyor. Peki serinletici soğuk içecekler nasıl hazırlanır? İşte birbirinden kolay, sağlıklı ve ferah soğuk içecek tarifleri...

1 / 11 İşte sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 6 kolay soğuk içecek tarifi...



2 / 11 Soğuk Kahve Tarifi

Malzemeler 250 ml. (Bir bardak) soğuk süt 1 yemek kaşığı filtre kahve (granül kahve tercih edebilirsiniz) 10 kalıp buz küpü



3 / 11 Soğuk kahve hazırlanışı:

Öncelikle demlenmiş kahveyi bardaklara paylaştırarak soğumaya bırakın. Sütünüzü french press ya da herhangi bir köpürtücü ile köpürtün. Kahvelerin üzerine paylaştırın. Buz ilave ederek servis edin. Soğuk kahve tarifiniz hazır. Afiyetler olsun!

4 / 11 Dondurmalı soğuk kahve

İki tatlı kaşığı granül yada filtre kahveyi kahveyi bir buçuk su bardağı soğuk sütün içinde iyice eritin. Servis bardağına iki top vanilyalı dondurma koyun ve hazırladığınız karışımı dondurmaların üzerine ekleyin. Üzerini toz kakao ile de süsleyebileceğiniz

5 / 11 Çilekli limonata

Malzemeler 500 gram çilek 3 adet limon 5 yemek kaşığı toz şeker 5 su bardağı su 5 adet nane yaprağı

Püf Noktası

Limonların beyaz kısımlarını rendelememeye dikkat edin. Arzuya göre süzdükten sonra ikram edin. Çilek püresini taneli olarak hazırlayıp limonatayı bu şekilde de hazırlayabilir, soğuk su ilavesiyle kıvamını açabilirsiniz.

6 / 11 Çilekli limonata nasıl yapılır? Bol suda yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız çileklerin sap kısımlarını kesin. Limonların kabuklarını rendenin ince kısmıyla aldıktan sonra sularını sıkın. Küçük parçalara böldüğünüz çilekleri, taze sıkılmış limon suyu ilavesiyle mutfak robotuna alın. 1 su bardağı suda erittiğiniz toz şeker ve rendelenmiş limon kabuklarını katıp mutfak robotunda püre haline getirin. Kalan suyu ilave edip karıştırma işlemini birkaç saniye daha sürdürdükten sonra limonata karışımını sürahiye alın. Buzdolabında soğuttuktan sonra arzuya göre nane yaprakları ve buz küpleri eşliğinde servis edin.

7 / 11 Muzlu hurmalı smoothie

Malzemeler 200 ml. az yağlı süt 1/2 adet muz (60 gram) 3 adet hurma 2 adet bütün ceviz 10 gram yulaf kepeği

Püf Noktası

Hazırladığınız smoothie'yi soğuk olarak bekletmeden servis edin.Smoothie'lerde kullandığınız malzemeleri soğuttuktan sonra kullanabilir, arzuya göre buz ekleyebilirsiniz.

8 / 11 Muzlu hurmalı smoothie nasıl yapılır? Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları küçük küpler halinde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz muzu dilimleyin. Cevizi küçük parçalar halinde kırın. Az yağlı süt, yulaf kepeği, muz, hurma ve bütün ceviz parçalarını blender kabına alın. Tüm malzemeyi yoğun bir kıvam alana kadar çekin. Hazır olan içeceği bekletmeden servis edin. Arzuya göre blendera buz küpleri katın.

9 / 11 Vanilyalı buzlu yeşilçay

Malzemeler: 1,5 litre su 4 tatlı kaşığı yeşil çay 1 yemek kaşığı esmer şeker 1 tatlı kaşığı bal 4 adet nane yaprağı 1 adet limon suyu 2 su bardağı buz küpü



10 / 11 Vanilyalı buzlu yeşilçay nasıl yapılır? Suyu derin bir tencerede kaynatın. Kapalı bir çay süzgecine aldığınız iri yapraklı yeşil çayı kaynayan suya atın, ocağın altını kapatın. 15 dakika kadar demleyerek yeşil çayı hazırlayın. Ilınan çaya bal, esmer şeker ve limon suyunu ilave edin, hızlıca karıştırın. Hazır durumda olan demlenmiş yeşil çayı geniş ağızlı bir sürahiye alın. Ayıklayıp, yıkadığınız nane yapraklarını incecik kıydıktan sonra sürahiye aktarın.