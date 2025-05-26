Gassal dizisinde inanılmaz tesadüf: İzleyiciler şok oldu, önce Ferdi Tayfur şimdi de İlhan Şeşen

TRT’nin dijital platformu Tabii'nin izlenme rekorları kıran Gassal dizisiyle ilgili bir tesadüf, izleyicilerde büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Dizide şarkılarından yararlanılan Ferdi Tayfur Ocak 2025'te İlhan Şeşen ise bugün vefat etti.
TRT’nin dijital platformu Tabii'nin en çok izlenen yapımlarından “Gassal" adlı dizininin serisi, müzik seçimleriyle gündem oldu. Dizinin ilk sezonunda şarkıları kullanılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, ikinci sezonda eserlerine yer verilen İlhan Şeşen de bugün hayata gözlerini yumdu. Bu detay, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.
ÖNCE FERDİ TAYFUR VEFAT ETTİ
"Gassal"ın ilk sezonunda, arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un, "İçim Yanar" şarkısı dizi ile birlikte yeniden gündem olmuştu.
Bu şarkının Gassal’la birlikte yeniden gündem olmasının ardından Tayfur, 2 Ocak 2025’te vefat etti.
BUGÜN DE İLHAN ŞEŞEN'İ KAYBETTİK...
2. sezonu 24 Mayıs 2025'te yayınlanan Gassal’ın yeni sezonunda ise İlhan Şeşen’in “Bana Esmeyi Anlat” şarkısı izleyicilerin kulaklarının pasını sildi.
Gassal’da şarkısı çalınan İlhan Şeşen, 26 Mayıs 2025 Pazartesi (Bugün) günü hayata gözlerini yumdu.
GASSAL’DA ACI TESADÜF
Şarkıları Gassal’da çalınan her iki sanatçının da dizinin yeni sezonlarının yayınlanmasından kısa süre sonra vefat etmesi, “Acı tesadüf” yorumlarını da beraberinde getirdi.
Sosyal medyada bir kullanıcı konu ile ilgili, “3. sezon için bari vefat etmiş bir şarkıcının şarkılarını kullanın.” şeklinde yazdığı yorum dikkat çekti.
Bir başka kullanıcı ise, "Gassal İn final müzikleri kiminse o vefat ediyor. 1.sezon final müziği Ferdi Tayfur içim yanar dı. Vefat etti bu sezon final müziğide İlhan Şeşen in BANA ESMEYİ ANLAT şarkısıydı. Bugun vefat haberi geldi. Bnce artık final müziklerini vefat eden sanatçılardan mı yapsanız" yorumunda bulundu.