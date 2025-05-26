Gassal dizisinde inanılmaz tesadüf: İzleyiciler şok oldu, önce Ferdi Tayfur şimdi de İlhan Şeşen

Bir başka kullanıcı ise, "Gassal İn final müzikleri kiminse o vefat ediyor. 1.sezon final müziği Ferdi Tayfur içim yanar dı. Vefat etti bu sezon final müziğide İlhan Şeşen in BANA ESMEYİ ANLAT şarkısıydı. Bugun vefat haberi geldi. Bnce artık final müziklerini vefat eden sanatçılardan mı yapsanız" yorumunda bulundu.