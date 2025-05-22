Gümüşhaneli dağcılardan Sis Dağı'na yürüyüş

"Bu anlamlı ve güzel yürüyüşlere herkesi davet ediyoruz"





Etkinliğe katılan Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, "Şalpazarı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğimiz (GÜDAK) üyeleriyle birlikte İnişdibi mevkimizden Bayraktepe'ye doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşte hem doğamızı gördük hem doğamızı dernek üyelerimize tanıtmış olduk, hem de bölgemizi tanıtmış olduk. Bu anlamlı ve güzel yürüyüşlere herkesi davet ediyoruz. Biz farklı etkinlikler de yapıyoruz. Şenliklerimiz doğayı tanıtma anlamında öncüler. Bölgemizin tanıtımı için bu tür doğa yürüyüşleri bir vesile oluyor. Ben öncelikle dernek başkanımıza ve dernek üyelerimize bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. İlçemizin doğal güzelliklerini hem görmek hem tanımak hem de buradaki vatandaşlarımızla sohbet etmek, yöresel yiyeceklerimizi, içeceklerimizi tatmak, deneyimlemek için herkesi buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.