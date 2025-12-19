Yeni Şafak
İki aydır yaşam mücadelesi veriyor: Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında üzen gelişme

10:5319/12/2025, Cuma
Kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin sevenlerini endişelendiren bir gelişme yaşandı. Peki, Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

15 Ekim’de İstanbul’daki evinde kalp krizi geçiren ve yaklaşık 20 dakika kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.

 Hastanedeki tedavisi süren sanatçının sağlık durumu merak ediliyor.

Hastaneden açıklama

Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Bitkisel hayatta iddiası

Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi. Ünlü ismin bitkisel hayata girdiği iddia edildi.


Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti.

