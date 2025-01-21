'İşime engel oldu' demişti: Oyuncu Deniz Işın'ın Ayşe Barım soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifade verdi. Oyuncunun ifadesinde "İsmi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.
Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Deniz Işın mağdur olarak savcılığa ifade verdi. Işın'ın ifadesinin ardından kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Deniz Işın İfadesinde, “Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Şu an Zeynep Çelen Management isimli menajerlik şirketiyle aramızda menajerlik sözleşmesi bulunmaktadır. Bundan önce ise Icon isimli menajerlik şirketiyle çalıştık. ID İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi sahibi Emine Ayşe Barım'ı tanırım. Kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım isimli şahısla daha önce bir kez karşılaştım. Kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu ID İletişim ve Danışmanlık Limited Şirketi ile aramızda daha önce herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı."
Bana sormuş olduğunuz paylaşımı, yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızla sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında dile getirilen iddialar üzerine yaptım. Zaten söz konusu durum, sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde sık sık bu konu gündeme gelir. Ben de bu soruna dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundum" dedi.
Ünlü oyuncu mağdur sıfatıyla ifade verdi
Işın ifadesinin devamında, "Emine Ayşe Barım isimli şahıs tarafından yer aldığım projeden cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla çıkartılmam söz konusu olmamıştır. Aynı şekilde, şahsın aynı sektörde birlikte çalıştığımız diğer oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebir kullanarak yer aldıkları projelerden çıkarttığına ya da sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna dair bir bilgim yoktur. Yalnızca, tam tarihini hatırlamamakla birlikte, geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak, ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla, ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.
Dosyanın ilk mağduruydu
Ayşe Barım ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılmasının ardından oyuncu Deniz Işın da tartışmaya dahil olup Barım'ın işlerine engel olmaya kalktığını söylemişti.
"Kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildi" diyerek bir paylaşımda bulunmuştu. İşte Deniz Işın'ın o paylaşımı...
"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."
İşte Serenay Sarıkaya'nın ifadesi
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda, savcılığa çağrılan Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Savcı, Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. Serenay Sarıkaya ise Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.