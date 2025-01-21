'İşime engel oldu' demişti: Oyuncu Deniz Işın'ın Ayşe Barım soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

Ünlü oyuncu mağdur sıfatıyla ifade verdi

Işın ifadesinin devamında, "Emine Ayşe Barım isimli şahıs tarafından yer aldığım projeden cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla çıkartılmam söz konusu olmamıştır. Aynı şekilde, şahsın aynı sektörde birlikte çalıştığımız diğer oyuncu arkadaşlarımızı da tehdit veya cebir kullanarak yer aldıkları projelerden çıkarttığına ya da sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna dair bir bilgim yoktur. Yalnızca, tam tarihini hatırlamamakla birlikte, geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım. Ancak, ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla, ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması ya da mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım, sektörde var olan bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Kimseden davacı veya şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.



