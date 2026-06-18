İspanyollar organik sarımsağını Aksaray’da üretecek

Dünya piyasasında bu çeşit daha az olduğu için fiyatları daha yüksek ve en iyi verimi de bu bölgede aldıkları için bu sarımsağa ayrı bir ilgi gösterdiklerini söylüyorlar. İspanya dışında şu anda Almanya ile görüşmemiz var. Rusya devam ediyor. Bu sarımsak çeşidi ile üretim artırırsak dış pazarı daha da çoğaltmayı planlıyoruz. Rusya ile zaten hali hazırda çalışıyorduk. Bu yıl Almanya’ya numunelerimizi göndereceğiz. Bu yıl ürünlerimiz çok çok iyi. İklim çok daha güzel gidiyor ve rekolte beklentimiz yüksek" dedi.