Kadınlar mı daha mutlu, erkekler mi? TÜİK 2025 yılı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' sonuçlarını açıkladı

Yaşam memnuniyeti puanı değişmedi

Bireylerin yaşam memnuniyet düzeyi 0 ile 10 arasında yapılan değerlendirmede 2025 yılında ortalama 5,7 olarak hesaplandı. Bu oran bir önceki yıl ile aynı kaldı.





Kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı incelendiğinde, yüzde 74,1 ile asayiş hizmetleri ilk sırada yer aldı. Bunu ulaştırma, sağlık, Sosyal Güvenlik Kurumu, adli ve eğitim hizmetleri izledi.





Araştırmaya göre Türkiye'nin en önemli sorunu yüzde 31,3 ile hayat pahalılığı oldu. Bunu yüzde 16,5 ile yoksulluk ve yüzde 16,1 ile eğitim izledi.



