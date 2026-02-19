‘Karadeniz’in Esenyurt’u’: Trabzon’da nüfusuyla 11 ilçeyi geride bıraktı

"Resmi 43 bin, gayri resmi 60-65 bin bandında"

Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erkut, Karadeniz Bölgesi’nin de en yüksek nüfusuna sahip mahallelerinden biri olduklarını ifade ederek "Resmi kayıtlara göre yaklaşık 43 bin civarında nüfusumuz var ancak gayri resmi olarak bu sayı 60-65 bin bandında. Şu anda Trabzon’da en kalabalık mahalle konumundayız. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nin de en yüksek nüfusuna sahip mahallelerinden biriyiz. Trabzon’da nüfus açısından birçok ilçeden daha kalabalığız. Maçka, Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Şalpazarı başta olmak üzere 11 ilçeden daha fazla nüfusa sahibiz. Burası daha önce Çukurçayır Beldesi idi. Büyükşehir yasasıyla birlikte Ortahisar’a bağlandık ve o şekilde devam ediyoruz. Mahalledeki binaların neredeyse tamamı yeni; eski yapı oldukça az" dedi.