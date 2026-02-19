‘Karadeniz’in Esenyurt’u’: Trabzon’da nüfusuyla 11 ilçeyi geride bıraktı

Karadeniz Bölgesi’nin de en yüksek nüfuslu mahalleleri arasında yer alan Çukurçayır, Trabzon’da ondan fazla ilçeyi geride bırakıyor. Mahalle nüfusunun Maçka, Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Şalpazarı başta olmak üzere toplam 11 ilçeden daha fazla olduğu belirtiliyor.
Daha önce Trabzon’da merkeze bağlı belde statüsünde olan Çukurçayır, Büyükşehir Yasası ile birlikte Ortahisar ilçesine bağlanarak mahalle statüsünde hizmet vermeye devam ediyor. Mahalledeki yapılaşmanın büyük bölümünü yeni binalar oluştururken, eski yapıların oldukça az olduğu kaydediliyor.
Planlanan füniküler hattı projesi mahallenin ulaşım sorununa önemli katkı sağlaması bekleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ulaşımın rahatlayacağı ve vatandaşların şehir merkezine erişiminin kolaylaşacağı ifade ediliyor.
Bölgede lise ve polis karakolu bulunmazken, çocuklara yönelik sosyal tesis alanlarının yetersiz olduğu belirtiliyor. Kapalı spor salonu ve spor sahası gibi yatırımların hayata geçirilmesi halinde çocukların spor yapabileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği alanların oluşturulabileceği vurgulanıyor. Nüfusun büyük bölümünü memurların oluşturduğu mahallede, gündüz saatlerinde sokakların sakin olurken, güvenlik açısından huzurlu bir yerleşim yeri olarak öne çıkıyor. Çukurçayır Mahallesi, Karadeniz Bölgesi’nin nüfus bakımından en kalabalık mahallesi olma özelliği taşıyor.
"Resmi 43 bin, gayri resmi 60-65 bin bandında"
Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erkut, Karadeniz Bölgesi’nin de en yüksek nüfusuna sahip mahallelerinden biri olduklarını ifade ederek "Resmi kayıtlara göre yaklaşık 43 bin civarında nüfusumuz var ancak gayri resmi olarak bu sayı 60-65 bin bandında. Şu anda Trabzon’da en kalabalık mahalle konumundayız. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nin de en yüksek nüfusuna sahip mahallelerinden biriyiz. Trabzon’da nüfus açısından birçok ilçeden daha kalabalığız. Maçka, Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Şalpazarı başta olmak üzere 11 ilçeden daha fazla nüfusa sahibiz. Burası daha önce Çukurçayır Beldesi idi. Büyükşehir yasasıyla birlikte Ortahisar’a bağlandık ve o şekilde devam ediyoruz. Mahalledeki binaların neredeyse tamamı yeni; eski yapı oldukça az" dedi.
"Füniküler hattı projesi mahallemize önemli katkı sağlayacak"
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Meydan-Çukurçayır arasında hayata geçireceği füniküler ile ilgili projenin mahalleye değer katacağını kaydeden Erkut, "Füniküler hattı projesi mahallemize önemli katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız ulaşım konusunda daha rahat edecek. Şu anda mahallemizde bazı eksiklikler bulunuyor. Lisemiz yok, polis karakolumuz yok.
Çocuklar için sosyal tesis alanı da bulunmuyor. Çocuklar okula gidip geldikten sonra vakit geçirebilecekleri sosyal alan bulamıyor. Kapalı spor salonu ve spor sahası gibi alanlar yapılabilir. Böylece çocukların spor yapabileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği imkânlar oluşturulabilir. Mahallemiz aynı zamanda güvenli bir yerleşim yeri. Aşırı şekilde olay yaşanmaz. Nüfusun büyük kısmı memur olduğu için gündüz saatlerinde sokaklarda fazla insan görülmez. Güvenlik açısından sakin ve huzurlu bir mahalleyiz. Diyarbakır’da Türkiye’nin en büyük mahallesi bulunuyor. İstanbul ve Ankara’da da büyük mahalleler var. Ancak Karadeniz Bölgesi’nde nüfus bakımından en kalabalık mahalle Çukurçayır Mahallesi’dir" diye konuştu.