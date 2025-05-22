Daha önce böyle bir yarışma heyecanı yaşamadım. İnsanlar oradaki şartlarda bildikleri çok şeyi unutuyor. Yarışma heyecanı ve atmosferi nedeniyle milli değerimiz ile ilgili bir soruda böyle cevap verdiğim için üzgünüm. Ama burada verdiğim yanlış cevap Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulatamaz. Eleştiriler için teşekkür ederim ama bu tür durumlarda biraz empati yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.