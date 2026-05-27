Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kesilen etlerin lezzetini, besin değerini kaybetmeden ve en önemlisi bozulmadan uzun süre nasıl muhafaza edileceğini merak ediyor. Yanlış yöntemlerle saklanan etler hem hızla bakteri üreterek sağlığı tehdit ediyor hem de sertleşerek lezzetini kaybediyor. Kurban eti nasıl saklanır, buzluğa ne zaman koyulmalı? Buzdolabında ne kadar beklemeli? Sakatatlar nasıl tüketilmeli? İşte etin kesim anından dondurucuya girmesine kadar geçen süreçte bilmeniz gereken tüm detaylar, uzman tavsiyeleri ve adım adım doğru et saklama rehberi...

1 /14 Kurban Eti Saklarken En Çok Yapılan Hatalar ve Doğru Yöntemler Kurban etinin uzun ömürlü olması, dondurucuya konma aşamasından çok daha önce, etin kesildiği ilk dakikalarda başlar. Birçok kişi eti kesilir kesilmez poşetleyip buzdolabına kaldırma hatasına düşer. Oysa bu durum etin hızla bozulmasına yol açar.

2 /14 Ölüm Sertliği (Rigor Mortis) Sürecine Dikkat Edin Hayvan kesildikten hemen sonra kaslar kasılır ve "ölüm sertliği" adı verilen bir süreç başlar. Taze kesilen et bu aşamada oldukça serttir ve hemen pişirilirse hem zor çiğnenir hem de sindirimi zorlaştırır.

3 /14 Doğru Adım Eti kesildikten sonra hemen dondurucuya veya buzdolabına koymayın. Önce güneş görmeyen, serin ve havadar bir alanda (temiz bir tepsi üzerinde) 3 ila 4 saat boyunca oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

4 /14 Etin Sıcaklığını Düşürün (Ön Soğutma) Oda sıcaklığında dinlenen ve ilk sıcaklığını atan etleri büyük parçalar halinde buzdolabının normal bölmesine kaldırın. Burada da yaklaşık 12-24 saat arasında dinlendirilmesi, etin olgunlaşmasını (lezzetlenmesini) sağlar.

5 /14 Adım Adım Kurban Eti Saklama Rehberi Etinizi dinlendirdikten sonra, uzun süre taze kalması için porsiyonlama ve paketleme aşamasına geçebilirsiniz.

6 /14 1.Doğru Porsiyonlama Yapın:

İlk Aşama: Eti tek bir büyük kitle halinde saklamak yerine, her yemekte ne kadar kullanacaksanız o kadarlık porsiyonlara (kıymalık, kuşbaşılık, pirzola veya biftek) ayırın. Çünkü çözülen et bir daha asla dondurulmamalıdır.

7 /14 2.Hava Almayacak Şekilde Paketleyin: Hava Temasını Kesin

Hazırladığınız porsiyonları temiz buzdolabı poşetlerine veya kilitli poşetlere yerleştirin. Paketleme yaparken poşetin içinde hiç hava kalmamasına özen gösterin. Etin hava ile teması, "buzluk yanığı" dediğimiz etin kuruma ve lezzet kaybı sürecini hızlandırır

8 /14 3.Dondurucuya Doğru Şekilde Yerleştirin: Dondurma Aşaması Poşetleri dondurucuya üst üste yığarak koymayın. Aralarında soğuk hava akımının dolaşabilmesi için ilk etapta yan yana veya yassı bir şekilde dizin. Etler tamamen donduktan sonra dilerseniz üst üste istifleyebilirsiniz.

9 /14 Etin Türü Buzdolabı Ömrü (+4°C) Derin Dondurucu Ömrü (-18°C) Kıyma ve Sakatat 1 - 2 Gün 3 - 4 Ay Kuşbaşı ve Parça Et 3 - 4 Gün 6 - 12 Ay Kemikli Etler 2 - 3 Gün 4 - 6 Ay

10 /14 Çözdürülen kurban etlerini oda sıcaklığında veya kalorifer üzerinde bekleterek çözdürmeyin. En sağlıklı yöntem, eti dondurucudan çıkarıp buzdolabının normal bölmesinde (+4°C) yavaşça çözülmeye bırakmaktır.

11 /14 Sakatatlar Nasıl Muhafaza Edilmeli? Kurbanlık hayvanın sakatatları (karaciğer, böbrek, yürek, işkembe vb.) ette bulunan bakterilerden farklı ve daha hızlı üreyen bakteriler barındırır. Bu nedenle sakatatlar, kırmızı et ile asla aynı kapta veya yan yana saklanmamalıdır.

12 /14 Sakatatları kesimden sonra hızla temizleyin ve tüketecekseniz birkaç gün içinde tüketin.

13 /14 Donduracaksanız yine iyice temizleyip, kurulayıp, hava almayacak poşetlerde en fazla 3-4 ay saklayın.