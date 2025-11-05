Mersin'de zeytin ağaçlarından elde edilecek gelir kız öğrencilere burs olacak





Hasadın 200 ağaçta sürdüğünü belirten Serinol, "Bu projeyle hem zeytinlerimiz korunuyor hem de kız çocuklarımızın eğitimine katkı sunuluyor. Kız öğrencilere yönelik geçen yıl başlattığımız çalışma bu yıl da devam ediyor." dedi.







