Minareye yer bulamayınca duvara tasarladılar

Bu ilgiden son derece memnunuz. Çünkü bu minare artık camimizin güler yüzlü bir sembolü haline geldi. Bu bölgede çok sayıda mescit bulunuyor ancak hangisinin nerede olduğu uzaktan her zaman fark edilmeyebiliyor. Ben buraya ilk geldiğimde bu minareyi görünce uzaktan bakıldığında buranın bir mescit ya da cami olduğunu göstermesinin çok güzel olduğunu düşündüm. İlk gördüğüm anda çok hoşuma gitmişti" diye konuştu.