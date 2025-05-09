Osman Müftüoğlu tartışmalara son noktayı koydu: Limonlu su mu, sirkeli su mu zayıflatır?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu sabah rutiniyle ilgili merak edilen soruya açıklık getirdi. Limonlu su mu yoksa sirkeli su mu daha etkili? Katıldığı programda konuşan Müftüoğlu, beklenenin aksine farklı bir tercihi ön plana çıkararak şaşırttı. Peki, suyu nasıl tüketirsek kilo verme sürecine daha etkili olur?

1 /7 Kilo vermek isteyenlerin sabah rutininde sıkça yer verdiği bol su tüketmek, tartışmalara neden olmuştu. Zayıflama sürecinde limonlu su mu sirkeli su mu? sorusu akıllara geldi.

2 /7 Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hangisinin zayıflama sürecinde daha etkili olduğunu açıkladı.

3 /7 Limonlu su mu, sirkeli su mu? Osman Müftüoğlu, mümkün olduğunca suyun zenginleştirilmesi gerektiğini anlattı.







4 /7 Müftüoğlu, bu iki içeceğin birbirine üstünlüğü olmadığını belirterek, "Hiç fark etmez" dedi. Asıl önemli olanın su tüketimi olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Limonlu sudan ya da sirkeli sudan önce suyun kendisi gelir" ifadelerini kullandı.

5 /7 Müftüoğlu, suyun zenginleştirilmesinin önemine de değinerek, suya domates rendesi veya salatalık dilimleri eklenerek antioksidan içeriğinin artırılabileceğini belirtti.

6 /7 Ayrıca, aç karnına içilen elma sirkesinin mideyi rahatsız edebileceğini hatırlatarak, mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.