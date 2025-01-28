Gittiğim, gördüğüm her yerde Türk olduğumu ve Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Bu geç kalınmış bir operasyon. Savcıları, hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum"