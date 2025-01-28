Ünlü menajer Ayşe Barım, önce dizi ve film sektöründe tekelleşme suçlamalarıyla gündeme gelmiş ardından soruşturmanın genişlemesiyle beraber, Gezi Parkı olaylarında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı. Türkiye'de oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel'in, Ayşe Barım hakkındaki sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID İletişim'in kurucularından olan Ayşe Barım hakkındaki 'tekelleşme' iddiaları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.
Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddiaları üzerine ünlü menajer hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.
Ayşe Barım soruşturması ise ünlü isimleri ikiye böldü. Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan ve daha sonra ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Tolga Karel’in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
7 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, sosyal medya hesabından Ayşe Barım’ın tutuklanmasıyla ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı.
Karel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı...
"Geç kalınmış bir operasyon"
"Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika’da yaşıyorum, bir gün bile milletimi kötülemedim.
Gittiğim, gördüğüm her yerde Türk olduğumu ve Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Bu geç kalınmış bir operasyon. Savcıları, hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum"
"Takdir ediyorum"
Tolga Karel son olarak Ayşe Barım'ın tutuklanma kararına ise "Geç bile kalınmış bir operasyon. Cumhuriyet Savcılarını hiçbir dış güçten etkilenmeden bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyor ayakta alkışlıyorum" diyerek tutuklanmasına destek çıktı.