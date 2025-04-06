Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Cesareti olmayan yapamıyor: Rafting sezonu açıldı, adrenalin tutkunları tatilde Düzce'ye akın etti

Cesareti olmayan yapamıyor: Rafting sezonu açıldı, adrenalin tutkunları tatilde Düzce'ye akın etti

19:126/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı'nın debisini yükseldi, rafting sezonu açıldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Düzce'ye gelen adrenalin tutkunları rafting yaptı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünden geçen Büyük Melen Çayı, rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı'nın debisi arttı, rafting sezonu açıldı.

Dokuzdeğirmen köyünden başlayan rafting turunda adrenalin ve macera tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda Melen Çayı'nın sularıyla mücadele ediyor. 

Ayrıca güzergah boyunca 4 rafting tesisi bulunuyor ve rafting yapmak isteyen macera tutkunlarına hizmet veriyor.

Rafting turu sırasında profesyonel rafting rehberleri, macera tutkunlarının adrenalin seviyelerini arttırmak için planlı kazalar yaparak botları deviriyor. 

 Kaza yaptıklarını düşünen raftingciler de macera ve korkuyu aynı anda yaşıyor. 

9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca rafting için bölgeye yaklaşık 10 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor. 

#Düzce
#Rafting
#Macera

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınav sonuç tarihleri