Saçlarına kına yakılıp asker çorbası içen izciler ecdadı andı: 'Dedeciğim ben geldim'

Subaşı, buraya gelen izcilerin evlerine döndükleri zaman artık birer "Çanakkale uzmanı" olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Çünkü merak ediyorlar. Biz 'neden bu kadar lezzet aldık, bu faaliyetten' diyorlar. 'Niye, manevi duygularımız her zamankinden daha fazla arttı' diye düşünüyorlar. Sonra oturup Çanakkale'nin tarihi okumaya başlıyorlar. Yani isteyerek okumaya talip oluyorlar. Bir daha da unutmuyorlar. Şimdi onlar dedeleri gibi çorbalarını içip hamur kızartmalarını yiyip, saçlarını Kınalı Hasan gibi kınalayıp Conkbayırı'na doğru yürüyorlar. İzcilik bir iş yapma takısıdır. İz yapmaktır aslında. Onlar şimdi önce dedelerinin izinden gidecekler sonra bu dünyaya onlar da birer iz bırakacaklar."