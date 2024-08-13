Bu ağrıların kalp ve akciğer gibi göğüs kafesi içindeki organların hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini söyleyen Prof. Okçu, “Karın üst bölgesinde mide, karaciğer ve safra kesesi gibi organların bulunduğu bölgede ortaya çıkan ağrılar sıklıkla bu organlarla ilişkilendirilse de, kalp krizine bağlı ağrılar da bu bölgede hissedilebilir. Özellikle kalbin diyaframa bakan alt yüzeyinde gelişen kalp infarktüsü, karın üst bölgesinde şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu nedenle, 15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli ağrılar yaşandığında acil servise başvurmak çok önemli” dedi.



