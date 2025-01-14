Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ID İletişim Danışmanlık AŞ kurucusu Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
İfadeye çağrıldı
Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; menajerliğine bağlı isimler arasında bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.
Yarın saat 11.00'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelmesi beklenen Serenay Sarıkaya tüm bildiklerini, ‘Bilgi sahibi’ sıfatıyla savcıya anlatacak.
Ne olmuştu?
ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.