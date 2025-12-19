Yeni Şafak
Siirt’te yaban hayvanlarına 750 kilo yem bırakıldı

19:4519/12/2025, Cuma
IHA
Siirt Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaban havanları için doğaya 750 kilo yem bıraktı.Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre,Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, kış şartlarının yaşandığı kentte yoğun kar yağışının olduğu ilçe ve köylerin dağlık kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik 750 kilo besi yemi (buğday, arpa, mısır vb.) pazar artığı, ekmek bıraktı.

#Yaban Hayvanı
#Yem
#Siirt
