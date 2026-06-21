Sıradan öksürük sandı hastanede acı gerçek ortaya çıktı: 10 gün sonra vefat etti

İngiltere’de yaşayan 25 yaşındaki Molly Jenner, başlangıçta sıradan bir soğuk algınlığı olarak değerlendirdiği yoğun öksürük şikayetinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde genç kadının durumuna ilişkin doktorları da şaşırtan ciddi bir sağlık sorunu ortaya çıktı.

1 /6 İngiltere'nin York kentinde yaşayan 25 yaşındaki performans sanatçısı Molly Jenner yoğun bir öksürük şikayeti yaşamaya başlamıştı.

2 /6 York'ta bulunan bir sanat galerinse çalışan genç sanatçı, bu durumu başlangıçta iş yerinden kaptığı sıradan bir göğüs enfeksiyonu olarak değerlendirdi.

3 /6 Ancak Jenner, 18 Nisan'da evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

4 /6 Acil olarak kaldırıldığı hastanede çekilen göğüs röntgeninde, genç kadının göğüs kafesinde nefes almasını zorlaştıran 10 santimetrelik bir kitlenin saptandığı belirtildi.

5 /6 GÖĞÜS ENFEKSİYONU SANDI, KANSER ÇIKTI Yapılan incelemelerin ardından mayıs ayında Jennar'a bir kan kanseri türü olan lenfoma teşhisi konuldu.

