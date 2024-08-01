Son 24 saatte çok sayıda sarsıntı: İki bölge için deprem uyarısı 'Hazır olun'

Perinçek, yorumlarının geçerliliği konusunda zamanın en iyi test olacağını belirterek, "Yorumumuz ne kadar geçerli, zaman gösterecek. Ancak sanırım çok fazla beklememiz gerekmeyecek" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Erdek ve Bandırma'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliğinde olup, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.



