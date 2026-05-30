Tarlasına eken pişman olmuyor: Bir kere ekildiğinde yıllarca getiri sağlıyor

HER HASATTA CÜZDANI DOLDURAN YEŞİL ALTIN

Üreticisine düzenli gelir kapısı aralayan bamya, ekildikten yaklaşık 50 gün sonra meyve vermeye başlıyor. Sezon boyunca her 2-3 günde bir hasat edilen bu bitki, pazarda kilosu 250 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.





Dekar başına 500 kg ile 1000 kg arasında verim sağlayan bamya, düşük maliyeti ve yüzde 40'ın üzerindeki kar payı ile küçük bahçelerde bile yüksek kazanç vadediyor. Taze tüketiminin yanı sıra kurutularak da satılması, ürünün katma değerini daha da artırıyor.