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Hayat

Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

08:41 - 20/06/2024 Perşembe
IHA
<p>43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı.&nbsp;</p>
43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı.

43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de tatilcilerin erken dönüşe geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kırıkkale-Ankara karayolunda belirgin bir trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda da araç trafiğinin akıcı olduğu görüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

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Trafik ekipleri, belirli uygulama noktalarında asayiş denetimlerini de sürdürüyor.

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Sürücülerden trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istenirken, bayram dönüş yolculuklarının sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

#Tatil
#Trafik
#Kurban Bayramı
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