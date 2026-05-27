Türk vatandaşları için dikkat çeken karar: Vizesiz seyahatte bir kural daha kalktı

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında bulunan Sri Lanka bir kolaylık adımı daha attı. Asya'nın gözde turizm ülkelerinden biri olan Sri Lanka'nın aldığı bu kararla Türkiye'nin vizesiz ya da kolay geçiş yapabildiği ülke sayısı 100'ü geçti.

1 /4 Güney Asya'nın egzotik turizminin önemli ülkelerinden Sri Lanka Türk vatandaşlarını sevindiren bir karar aldı. Türkiye'nin onlarca vizesiz ya da kapıda vizeyle seyahat edebildiği ülkeler arasında bulunan Sri Lanka bu zamana kadar ETA (Elektronik Seyahat İzni) başvurusuyla ücret alma şartı uyguluyordu.

2 /4 SRİ LANKA'YA ÜCRETSİZ VİZESİZ SEYAHAT Kolombo yönetimi 25 Mayıs 2026 itibarıyla yeni bir karar alarak 50 dolarlık turistik giriş ücretini Türk vatandaşlarından da almayacak. Türkiye'den Sri Lanka'ya gitmek isteyenler ücretsiz ETA başvurusu yapabilecek. Bu kararla beraber Türkiye'den vizesiz, kapıda vize, Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartıyla giriş yapılabilen adres sayısı 100'ü geçti.

3 /4 ETA BAŞVURUSUNDA ARTIK ÜCRET YOK Buna göre 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde Türk vatandaşları www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarından giriş izni alabilecek.