Ünlü oyuncu Halit Ergenç'ten Ayşe Barım itirafı: 'Vahşi bir para kazanma sistemi' deyip ilk kez konuştu





"Bütün dünyada da böyle"

Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, keşke eşit bir sistem olsa ama hayat böyle değil. Bütün dünyada da böyle. Bu vahşi bir para kazanma sistemi" diyerek adeta iddiaların doğru olduğu imasında bulundu.



