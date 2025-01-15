Ünlü oyuncu Halit Ergenç'ten Ayşe Barım itirafı: 'Vahşi bir para kazanma sistemi' deyip ilk kez konuştu

Dizi ve film sektöründeki 'tekelleşme' iddialarının merkezinde bulunan Ayşe Barım ve ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ile ilgili olaylar gündemdeki yerini koruyor. Sektördeki bazı isimler Barım'ı eleştirirken, bazıları da destek çıktı. Günlerdir sessizliğini koruyan oyuncu Halit Ergenç, "Bu vahşi bir para kazanma sistemi" diyerek Ayşe Barım hakkında itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen dizi ve film sektöründeki 'tekelleşme' soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.
'Tekelleşme' iddialarının merkezinde bulunan ve sektörde korku imparatorluğu kurduğu söylenilen Ayşe Barım, ünlüler arasında büyük bir tartışmaya yol açtı.
Sektördeki bazı isimler, ajansın sektörü domine ettiği yönündeki eleştirilerini dile getirirken, Barım ve ekibi bu suçlamalara karşı savunma yaptı.
Günlerdir suskunluğunu koruyan Oyuncu Halit Ergenç, Netflix dijital platformunda yayınlanacak olan “Adsız Aşıklar” dizisinin tanıtım gecesinde menajeri Ayşe Barım'ı korumak isterken itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.
Ayşe Barım hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halit Ergenç, Barım'ın 25 yıllık dostu olduğunu söyleyerek, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumunun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 21 şirkete giden genel bir araştırma.
"Bütün dünyada da böyle"
Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, keşke eşit bir sistem olsa ama hayat böyle değil. Bütün dünyada da böyle. Bu vahşi bir para kazanma sistemi" diyerek adeta iddiaların doğru olduğu imasında bulundu.
Ayrıca Halit Ergenç’İn eşi Bergüzar Korel de Ayşe Barım’ı savunmuştu.