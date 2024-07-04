Dang Humması Nedir?

Dang humması ya da dank virüsü, aedes türü sivrisineklerin ısırması ile yayılan, tropikal ve subtropikal bölgelerde daha çok görülen viral bir enfeksiyondur. Dang hummasında yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntü belirtileri görülür. Kimi insanlarda hafif belirtiler gösterirken kimi bireylerde ağır belirtiler gösterir. Tropikal bölge ziyaretinden sonra ya da hasta bireylerle temas halinde belirtiler gözleniyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.