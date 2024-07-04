Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da, sivrisineklerden bulaşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen dang hummasına karşı ordu personeli harekete geçti. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs olan dang humması için epidemiyolojik uyarılar yayınlayarak, bunun bölgedeki en kötü dang humması mevsimi olabileceği uyarısında bulundu. Peki dang humması nedir, belirtileri neler? Dang humması nasıl bulaşır? Ayrıntılar haberimizde...
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da, sivrisineklerden bulaşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen dang hummasına karşı ordu personeli ile ilaçlama çalışması yapıldı.
Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs olan dang humması için epidemiyolojik uyarılar yayınlayarak, bunun bölgedeki en kötü dang humması mevsimi olabileceği uyarısında bulundu.
Bölgede haziran ayına kadar yaklaşık 9,9 milyon şüpheli dang humması vakası tespit edilirken, haziran ayı içerisinde 3 kişi dang humması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz ay ülkede 3.463 şüpheli vaka bulunurken dang humması nedeniyle 187 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dang Humması Nedir?
Dang humması ya da dank virüsü, aedes türü sivrisineklerin ısırması ile yayılan, tropikal ve subtropikal bölgelerde daha çok görülen viral bir enfeksiyondur. Dang hummasında yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntü belirtileri görülür. Kimi insanlarda hafif belirtiler gösterirken kimi bireylerde ağır belirtiler gösterir. Tropikal bölge ziyaretinden sonra ya da hasta bireylerle temas halinde belirtiler gözleniyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Dang Hummasının Belirtileri Nelerdir?
Dang hummasına yakalanan bazı kişiler hiçbir belirti göstermezken, semptom gösteren kişilerde 2-7 gün sürebilen yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte küçük kırmızı veya kanayan lekeler görülmektedir. Tedavi edilmediğinde humma virüsünün neden olduğu enfeksiyon hemorajik ateşe yol açarak dolaşım sistemi yetmezliği, şok ve ölüme neden olabilmektedir.
Dang Hummasının Nedenleri Nelerdir?
Dang humması, aedes adlı dang humması adlı virüsü taşıyan sivrisineğin ısırması ile bulaşan bir hastalıktır. Sulak alanlarda yaşamını sürdüren bu tür sivrisinek insanların yaşadığı alanlarda yumurta bırakarak çoğalır.
Dang Humması Nasıl Yayılır?
Sivrisinekler gün boyu birçok farklı insanı ısırabilirler. Virüs taşımayan sivrisinek, virüs taşıyan birini ısırdığı taktirde bu virüsün taşıyıcısı haline gelir. Aedes isimli virüs taşıyan sivrisineğin gece veya gündüz fark etmeksizin insanları ısırması sonucunda virüs insanlara bulaşır. Hamilelik sırasında bu virüsü bebeğe geçirebilir. Nadiren de olsa kan, iğne yaralanması gibi olaylar sonucunda gözlenebilir.
Dang Hummasında Risk Grupları Kimlerdir?
Dang humması yediden yetmişe herkeste görülebilecek bir durumdur. Fakat kimi bireylerde belirtiler şiddetlenir. Özellikle hamile ve, çocuk ve yaşlılar risk grubundadır. Bu gruplar dışında riskli grup olarak ifade edilen zayıf bünyede ki bireylerde risk grubundadır.
Dang Hummasında Risk Grupları Kimlerdir?
Dang humması geçiren bebek ve çocukların şiddetli bir hastalık süreci geçirmesi olasıdır. Bu hastalığa karşı erkek bedenleri kadınlara göre daha dirençlidir. Kronik sorunları olan bireylerde ise süreç daha şiddetli seyredebilir.
Dang Humması Nasıl Teşhis Edilir?
Teşhis için klinik muayene ve kan tahlili gerekir. Dang humması vakasında HIV tarama testli yanlışlıkla pozitif olabilir.
Laboratuvar Testleri ve Tanı Yöntemleri
Dang humması teşhis edilirken genellikle enfeksiyon belirtilerin durumuna bağlı olarak teşhis eder. Bu süreç hastalığın sık görüldüğü ortamlarda daha kolay işler fakat hastalığın nadir görüldüğü yerlerde diğer viral enfeksiyon türleri ile karıştırılabilir. Genellikle görülen, mide bulantısı, ateş, kusma, vücutta kızarıklık ve tüm vücutta ağrılar ayırıcı tanıdır. Bu gözlenen tanıların dışında belli başlı laboratuvar testleri istenerek kişideki alyuvar ve akciğerin durumuna bakılarak tanı konulur.
Dang Humması Nasıl Tedavi Edilir?
Dengue hummasının özel tedavisi yoktur, ortaya çıkan belirtilere bağlı olarak tedavi gerçekleştirilir. Özellikle şiddetine bağlı olarak dang humması tedavisi şekli değişir. Belirtiler hafif ise bol bol dinlenmek, yükselen ateşi kontrol altında tutmak, bol su içmek gerekir. Ağrılarınız için hekiminize danışarak belirtilen ilaçları kullanabilirsiniz. Şiddetli belirtilerin varlığında en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek destek alınmalıdır. Şiddetli dang hummasında şok, iç kanama gibi ciddi ve acil tıbbi durumlar oluşabilir.