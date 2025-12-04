Ayıya yediği balı helal ettiğini ancak ayı yüzünden kendilerine bal kalmadığını ifade eden Ahmet Tüfekçi, "Önce dışarıdan peteği göremeyince şüphelendim, geldim baktım ki burası perişan halde. Kameradan seyrettim, ayı oturmuş burada balı yemiş. Kendi başına oturmuş yemiş. Efendi gibi yedi gitti. Helal olsun ona ama biz bir şey göremedik baldan. Birinci gün geldi yedi, herhalde fazla geldi, sonra çekti gitti. İkinci gün yeniden geldi, aynı şekilde yedi. Biz de kameradan izledik. Benden başkasının evlerine, arılarına da saldırdı, onların da ballarını yedi" şeklinde konuştu.