2024'te neler oldu hangi olaylar yaşandı?

2024 yılı dünya ve Türkiye için hareketli bir yıl oldu. Politikadan ekonomiye, spordan kültüre kadar birçok alanda önemli gelişmeler yaşandı. 2024'te Türkiye'de yerel seçimler gerçekleştirilirken, dünya genelinde birçok ülkede de seçimlerin sonuçları merakla beklendi. 2024 olayları arasında savaşlar, yangınlar, gerilimler hiç eksik olmadı. 2024'te neler oldu, 2024'te kimler öldü gibi soruların cevaplarını bulabileceğiniz bu sayfada derledik.

1 /18 2024 yılı, dünya genelinde önemli gelişmeler ve kayıplarla dolu bir yıl oldu. 2024 yılı dünya genelinde siyasi belirsizliklerin arttığı bir yıl oldu. Birçok ülkede iktidar değişiklikleri yaşanırken, ekonomik zorluklar da gündemde yer aldı. 2024'te Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olayları, 2024'te neler oldu, 2024'te kimler öldü gibi başlıklarla bu sayfada bulabilirsiniz.

2 /18 2024 Yılında Türkiye'de Yaşanan Önemli Olaylar 2024 yılı, dünya ve Türkiye genelinde önemli gelişmelerin yaşandığı, aynı zamanda sanat ve kültür dünyasından değerli isimlerin kaybedildiği bir yıl olmuştur. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic'in uzay aracı ile yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirdi.



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4 /18 Diyarbakır Çınar'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mardin Mazıdağı'na sıçrayan yangında 15 kişi ölürken 72 kişi yaralandı. Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi ancak Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Ayrıca, 2024 FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

5 /18 Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe mahallesinde 3 katlı bina çöktü

6 /18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınmasının ardından, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atanmıştır.

7 /18 TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

8 /18 Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı Türkiye'nin Olimpiyatlardaki ilk takım madalyasını kazandırdı. Instagram'a erişim engeli getirildi.

9 /18 Diyarbakır Tavşantepe'de kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ölü olarak Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı, 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde anlaştı.

10 /18 TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

11 /18 Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu 16 kişi gözaltına altındı. Ortaç ve Erbil için ev hapsi kararı verilirken 12 şüpheli tutuklandı.

12 /18 2024 Yılında Dünyada Yaşanan Önemli Olaylar 2024 yılında da devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası ilişkilerdeki en kritik meselelerden biri olmaya devam etti. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünya genelinde doğal afetlerin artmasına ve çevresel sorunların derinleşmesine neden oldu. Enflasyon, işsizlik ve ekonomik belirsizlikler, birçok ülkede halkın yaşamını zorlaştırdı.

13 /18 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi.

14 /18 İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Beyrut, Dahiye'de bulunan Hizbullah karargâhına düzenlenen saldırı sonucunda Genel Sekreter Hasan Nasrallah dahil 33 kişi öldü. İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyini işgal etti. İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e hava saldırısı düzenledi.

15 /18 Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Refah'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından şehit edildi.

16 /18 5 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri gerçekleştirildi.

17 /18 8 Aralık - Suriye Muhalifleri, 11 gün süren taaruzun sonunda Şam'ı ele geçirdi ve Beşşar Esad'ı devirerek 53 yıllık Esad rejimine son verdi.