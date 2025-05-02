KURBANLIK HAYVANLARDA YAŞ VE TÜR ŞARTI

Tebliğe göre, kurban edilebilecek hayvanlar yalnızca koyun, keçi, sığır, manda ve deveden oluşacak. Kurbanlık hayvanın yaşı kameri takvime göre değerlendirilecek. Koyun ve keçiler en az 1 yaşında, sığır ve mandalar 2 yaşında, develer ise 5 yaşında olmalı. Ancak 6 aylık olup da 1 yaşındakilerle eşdeğer görünüme sahip koyunlar da kurban edilebilecek.

Vatandaşlar, “Tarım Cebimde” mobil uygulaması ile hayvanların küpe numarasını girerek yaş, ırk ve cinsiyet bilgilerini kontrol edebilecek.



