Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak ve vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı, düzenli ve çevreye duyarlı bir şekilde yerine getirebilmesi için kapsamlı önlemler alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KURULACAK
Yeni düzenlemeye göre, her ilde vali ya da görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakam başkanlığında bir Kurban Hizmetleri Komisyonu oluşturulacak. Bu komisyon; müftülük, sağlık müdürlükleri, tarım ve orman müdürlükleri, çevre ve şehircilik müdürlükleri, belediye temsilcileri ve Türkiye Diyanet Vakfı'ndan oluşacak.
KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ PLANLANACAK
Komisyon, şehirlerin ihtiyacını karşılayacak sayıda kurban satış ve kesim alanı oluşturacak. Satış ve kesim yerleri mümkün olduğunca birbirine yakın lokasyonlarda konumlandırılacak, çevre sağlığı ve insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek. İstanbul'da bu alanlar Kurban Bayramı’ndan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek.
HİJYEN VE SAĞLIK ÖN PLANDA
Kesim yerlerinin hijyenik, dezenfekte edilebilir, su birikintisi yapmayan, aydınlatmalı ve havalandırmalı olması zorunlu hale getirildi. Hayvanların eziyet görmesini engellemek adına; nakil sırasında, araçlara bindirilirken ve kesim esnasında uygun şartların sağlanması da zorunlu olacak.
Ayrıca kasaplık yapacak kişiler için Hijyen Eğitimi Belgesi ve Kurban Kesim Elemanı Kursu bitirme belgesi şartı getirildi. Halk Eğitim Merkezlerinde 20 saatlik kurslar düzenlenecek.
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI ÖNLEM
Komisyonlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları ile iş birliği içinde, salgın hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı'nın güncel yönergelerine göre hareket edecek. Maske, mesafe, temizlik gibi temel kurallara dikkat edilmesi sağlanacak.
KURBANLIK HAYVANLARDA YAŞ VE TÜR ŞARTI
Tebliğe göre, kurban edilebilecek hayvanlar yalnızca koyun, keçi, sığır, manda ve deveden oluşacak. Kurbanlık hayvanın yaşı kameri takvime göre değerlendirilecek. Koyun ve keçiler en az 1 yaşında, sığır ve mandalar 2 yaşında, develer ise 5 yaşında olmalı. Ancak 6 aylık olup da 1 yaşındakilerle eşdeğer görünüme sahip koyunlar da kurban edilebilecek.
Vatandaşlar, “Tarım Cebimde” mobil uygulaması ile hayvanların küpe numarasını girerek yaş, ırk ve cinsiyet bilgilerini kontrol edebilecek.
KURALLARA UYMAYANLARA YÜKSEK CEZALAR
Kurban hizmetlerine aykırı davrananlara çeşitli idari para cezaları uygulanacak:
- Umuma açık alanlarda (park, bahçe, sokak vb.) kurban kesenlere: 6.923 TL
- Kurban atıklarını toprağa gömen tesislere: 668.677 TL
- Aynı fiilin konutlarda işlenmesi halinde: 16.609 TL
- Hayvanların sağlığına ve barınma koşullarına dikkat etmeyenlere: 3.462 TL
- Hayvan başına uygunsuz kesim yapanlara: 14.538 TL
- Hayvanlara kötü muamelede bulunanlara: 10.386 TL
- Hayvana işkence edenlere: 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası