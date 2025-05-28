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2025 yılı vizesiz gidilecek ülkeler tek tek açıklandı! İşte ülkeler ve verilen vize süreleri süreleri tam liste

2025 yılı vizesiz gidilecek ülkeler tek tek açıklandı! İşte ülkeler ve verilen vize süreleri süreleri tam liste

16:4428/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yaz mevsimi yaklaşırken, tatil hazırlıkları da hız kazandı. Yurt dışında tatil yapmak isteyenlerin öncelikli araştırma konularından biri ise pasaportla vize gerektirmeden seyahat edilebilecek ülkeler. "Vizesiz gidilen ülkeler hangileri?" sorusu, 2025 yazında rotasını yurt dışına çevirmek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Türk vatandaşlarının kolaylıkla ziyaret edebileceği, vize istemeyen ülkeler listesi merakla araştırılıyor. İşte güncel vizesiz ülkeler listesi ve detaylar…

Tatil sezonu yaklaşırken, yurt dışında plan yapan gezginlerin en çok merak ettiği konuların başında vizesiz seyahat seçenekleri geliyor. Türk vatandaşlarının vize almadan giriş yapabileceği ülkeler, 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Özellikle zaman kaybetmeden, kolay bir şekilde yurt dışına çıkmak isteyen tatilciler için bu liste büyük önem taşıyor. İşte, 2025’te Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler ve seyahat planlaması yaparken bilmeniz gerekenler...

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz

Arjantin

90 gün vizesiz

Arnavutluk

90 gün vizesiz

Azerbaycan

Türkiye kimlik kartıyla ya da Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebiliyor.

Bahamalar

90 gün vizesiz

Bahreyn

15 gün vizesiz.

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz.

İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

Barbados

90 gün vizesiz.

Belarus

30 gün vizesiz

Belize

90 gün vizesiz.

Bhutan

Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor.

Bhutan'da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan'ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi'ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Online vize uygulaması var.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor

Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün.

BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.

Bolivya

90 gün vizesiz.

Bosna-Hersek

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Rusya

30 gün vizesiz

Botsvana

90 gün vizesiz.

Brezilya

90 gün vizesiz.

Britanya Virjin Adaları

30 gün vizesiz.

Brunei

30 gün vizesiz

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

Kapıda vize uygulaması var.

Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.

Surinam

90 gün vizesiz

Cibuti

Cibuti, umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları için vize uyguluyor. Ancak uygulamada Cibuti sınır kapılarında Kapı Vizesi uygulaması verilebilmekle beraber, bu yönde ülkede kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmaması sebebiyle, Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize alınması tavsiye edilmektedir.

90 güne kadar olan tek girişli vize ücreti 85 ABD Doları, 180 güne kadar olan çok girişli vize ücreti 113 ABD Doları.

Cook Adaları

180 gün vizesiz.

Doğu Timor

30 gün vizesiz.

Kapıda vize uygulaması var. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor.

Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

Dominika

21 gün vizesiz

Dominik Cumhuriyeti

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

Ekvador

90 gün vizesiz.

El Salvador

90 gün vizesiz.

Endonezya

30 gün vizesiz.

Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

Ermenistan

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor.

Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor.

Pasaportunuzda Ermenistan'a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan'a gidemiyorsunuz.

Fas

90 gün vizesiz

Fiji

120 gün vizesiz.

Filipinler

30 gün vizesiz.

Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.

Guatemala


90 gün vizesiz.

Güney Afrika

30 gün vizesiz.

Güney Kore

90 gün vizesiz.

Gürcistan

1 yıl vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Haiti

Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.

Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.

Honduras

90 gün vizesiz.

Hong Kong

90 gün vizesiz.

Irak

Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.

Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye'den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye'ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor.

Karayolu ile Irak'a seyahat etmek isteyenlerin Irak'ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

İran

90 gün vizesiz.

Jamaika

90 gün vizesiz.

Japonya

90 gün vizesiz.

Kamboçya

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var

Havalimanı ve sınır kapılarında 30 ABD Doları karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor. Özellikle kara sınır kapılarında görevlilerin uygulamalarından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle online vize uygulamasını tercih etmeniz önerilir.

Kamboçya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 37 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. 3 iş günü içerisinde 30 günlük vizeniz mailinize geliyor.

Karadağ

90 gün vizesiz

Katar

Kapıda vize uygulaması var.

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

Kazakistan

30 gün vizesiz.

Kenya

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor.

Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz.

Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz

Kırgızistan

30 gün vizesiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

30 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

Kolombiya

90 gün vizesiz.

Kosova

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Komor Adaları

90 gün vizesiz.

Kuveyt

Kapıda vize uygulaması var.

Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor.

Kuveyt'te kalacağınız otel sizin adınıza vize işlemlerinizi başlatıyor. 1-2 gün içerisinde vizenin bir nüshasını size mail yoluyla gönderiyor. Bu nüsha ile Kuveyt'e gittiğinizde gümrükte geçerli vizenizi alıp pasaportunuza işletebilirsiniz.

Pasaportunda İsral vizesi veya İsrail giriş-çıkış damgası olanlar Kuveyt'e giriş yapamıyor

Madagaskar

Kapıda vize uygulaması var.

Havalimanlarında 31 Euro karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.

Makau

30 gün vizesiz.

Makedonya

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Maldivler

30 gün vizesiz.

Malezya

90 gün vizesiz

Mauritius

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Meksika

Online vize uygulaması var.

Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz.

En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

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