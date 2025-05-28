2025 yılı vizesiz gidilecek ülkeler tek tek açıklandı! İşte ülkeler ve verilen vize süreleri süreleri tam liste

Yaz mevsimi yaklaşırken, tatil hazırlıkları da hız kazandı. Yurt dışında tatil yapmak isteyenlerin öncelikli araştırma konularından biri ise pasaportla vize gerektirmeden seyahat edilebilecek ülkeler. "Vizesiz gidilen ülkeler hangileri?" sorusu, 2025 yazında rotasını yurt dışına çevirmek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Türk vatandaşlarının kolaylıkla ziyaret edebileceği, vize istemeyen ülkeler listesi merakla araştırılıyor. İşte güncel vizesiz ülkeler listesi ve detaylar…
Tatil sezonu yaklaşırken, yurt dışında plan yapan gezginlerin en çok merak ettiği konuların başında vizesiz seyahat seçenekleri geliyor. Türk vatandaşlarının vize almadan giriş yapabileceği ülkeler, 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Özellikle zaman kaybetmeden, kolay bir şekilde yurt dışına çıkmak isteyen tatilciler için bu liste büyük önem taşıyor. İşte, 2025’te Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler ve seyahat planlaması yaparken bilmeniz gerekenler...
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
Andorra
90 gün vizesiz.
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz
Arjantin
90 gün vizesiz
Arnavutluk
90 gün vizesiz
Azerbaycan
Türkiye kimlik kartıyla ya da Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebiliyor.
Bahamalar
90 gün vizesiz
Bahreyn
15 gün vizesiz.
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz.
İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.
Barbados
90 gün vizesiz.
Belarus
30 gün vizesiz
Belize
90 gün vizesiz.
Bhutan
Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor.
Bhutan'da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan'ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi'ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri
Online vize uygulaması var.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor
Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün.
BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.
Bolivya
90 gün vizesiz.
Bosna-Hersek
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Rusya
30 gün vizesiz
Botsvana
90 gün vizesiz.
Brezilya
90 gün vizesiz.
Britanya Virjin Adaları
30 gün vizesiz.
Brunei
30 gün vizesiz
Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)
Kapıda vize uygulaması var.
Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.
Surinam
90 gün vizesiz
Cibuti
Cibuti, umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları için vize uyguluyor. Ancak uygulamada Cibuti sınır kapılarında Kapı Vizesi uygulaması verilebilmekle beraber, bu yönde ülkede kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmaması sebebiyle, Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize alınması tavsiye edilmektedir.
90 güne kadar olan tek girişli vize ücreti 85 ABD Doları, 180 güne kadar olan çok girişli vize ücreti 113 ABD Doları.
Cook Adaları
180 gün vizesiz.
Doğu Timor
30 gün vizesiz.
Kapıda vize uygulaması var. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor.
Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.
Dominika
21 gün vizesiz
Dominik Cumhuriyeti
30 gün vizesiz.
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
Ekvador
90 gün vizesiz.
El Salvador
90 gün vizesiz.
Endonezya
30 gün vizesiz.
Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.
Ermenistan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
Sınırda 10 ABD Doları karşılığında 21 günlük vize alınabiliyor.
Ermenistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 10 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. Mail ile gönderilen vize kağıdına girişte kaşe basılıyor.
Pasaportunuzda Ermenistan'a giriş-çıkış damgası varsa Azerbeycan'a gidemiyorsunuz.
Fas
90 gün vizesiz
Fiji
120 gün vizesiz.
Filipinler
30 gün vizesiz.
Vizenizin süresini gerektiğinde Imigrant ofisine giderek 30 gün daha uzatabiliyorsunuz.
Guatemala
90 gün vizesiz.
Güney Afrika
30 gün vizesiz.
Güney Kore
90 gün vizesiz.
Gürcistan
1 yıl vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
Haiti
Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.
Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.
Honduras
90 gün vizesiz.
Hong Kong
90 gün vizesiz.
Irak
Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.
Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye'den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye'ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor.
Karayolu ile Irak'a seyahat etmek isteyenlerin Irak'ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.
İran
90 gün vizesiz.
Jamaika
90 gün vizesiz.
Japonya
90 gün vizesiz.
Kamboçya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var
Havalimanı ve sınır kapılarında 30 ABD Doları karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor. Özellikle kara sınır kapılarında görevlilerin uygulamalarından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle online vize uygulamasını tercih etmeniz önerilir.
Kamboçya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 37 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor. 3 iş günü içerisinde 30 günlük vizeniz mailinize geliyor.
Karadağ
90 gün vizesiz
Katar
Kapıda vize uygulaması var.
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.
Kazakistan
30 gün vizesiz.
Kenya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor.
Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz.
Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz
Kırgızistan
30 gün vizesiz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
30 gün vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.
Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.
Kolombiya
90 gün vizesiz.
Kosova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Komor Adaları
90 gün vizesiz.
Kuveyt
Kapıda vize uygulaması var.
Kuveyt, Türk vatandaşlarına sınır kapısında vize veriyor. Vize süresi toplam 90 gün. Sınır kapısında yanınızda mutlaka gidiş-dönüş uçak biletiniz ve 4-5 yıldızlı bir otelden konaklama belgenizin olması gerekiyor.
Kuveyt'te kalacağınız otel sizin adınıza vize işlemlerinizi başlatıyor. 1-2 gün içerisinde vizenin bir nüshasını size mail yoluyla gönderiyor. Bu nüsha ile Kuveyt'e gittiğinizde gümrükte geçerli vizenizi alıp pasaportunuza işletebilirsiniz.
Pasaportunda İsral vizesi veya İsrail giriş-çıkış damgası olanlar Kuveyt'e giriş yapamıyor
Madagaskar
Kapıda vize uygulaması var.
Havalimanlarında 31 Euro karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor.
Makau
30 gün vizesiz.
Makedonya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Maldivler
30 gün vizesiz.
Malezya
90 gün vizesiz
Mauritius
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Meksika
Online vize uygulaması var.
Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz.
En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.