5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1.800 günlük indirimle 7200 günle emekli olunacak! SSK'da 1999 öncesi için prim şartı...

2008 yılında gerçekleştirilen reform ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleşti. Ancak bu birleşmeye rağmen, üç kurum arasında prim ödeme şartları ve emeklilik koşulları arasında hâlâ ciddi farklar bulunuyor. Özellikle Bağ-Kur’lular için uygulanan prim gün sayısı ve emeklilik yaşına ilişkin farklılıklar, eşitlik sağlanması gerektiği yönündeki tartışmaları beraberinde getiriyor. Bu farkların giderilmesi amacıyla Bağ-Kur’lulara yönelik prim indirimi ve erken emeklilik hakkı getiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. Düzenlemenin detayları, TBMM’ye sunulmak üzere hazırlanıyor. Peki, bu düzenleme ile neler değişecek? Bağ-Kur prim indirimi nasıl uygulanacak ve emeklilik koşulları ne zaman eşitlenecek? İşte bu soruların yanıtları…