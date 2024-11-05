2024 ABD seçim sonuçları son dakika haberleri: ABD başkanlık seçimlerinde yarış, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında gerçekleşiyor. Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi başladı. ABD başkanlık seçimleri 2024 Kamala Harris seçim sonuçlarını ve Donald Trump seçim sonucunu tüm dünya merak ediyor. ABD seçimlerinde sandık sonuçları ile adayların anlık oy oranları nedir, seçimi kim kazanacak? Trump mı Harris mi kazandı? İşte ABD seçimleri 2024 son dakika haberleri...
ABD'de yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri, her dört yılda bir Kasım günü ilk Salı yapılmaktadır. Bu takvime göre 2024 başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. Amerikalılar Joe Biden’ın yerine kimin başkan olacağını seçmek için bugün sandık başına gitti. ABD seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte, seçilen başkan 20 Ocak 2025 tarihine göre başlayacak. 2024 ABD seçim sonuçları tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de büyük merak konusu. Trump mı önde Kamala Harris mi? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip ekranı.
ABD seçimi 2024 Trump mı Harris mi önde?
Mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor. Anketler, ulusal ve kritik eyaletler bağlamında adayların birbirlerine çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu yakınlık, bazı eyaletlerde oyların yeniden sayılmasını gerektirebilir.
ABD seçim sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak?
Oy verme işlemleri ve seçim günü oy kullanma yöntemleri de seçimin sonucunu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor. ABD seçiminde oylar her eyalette sandıklar kapandıktan sonra sayılır. Sandık kapanma saatleri eyaletten eyalete değişir ancak genellikle yerel saatle akşam 7 civarında kapanır.
Ülkenin doğusundaki New Hampshire eyaletindeki bir kasabada gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanmaya başlayabiliyor. Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor. Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibariyle kapanmaya başlayacak. Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanacak.
ABD başkanlık seçimi 2024: Trump mı Harris mi önde?
Amerikanlıların yanında tüm ülkeler ABD’nin yeni başkanının kim olduğunu seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde öğrenebilecek.
ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi seçim sonuçları
Amerikalılar, bugün hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasında tercih yapacak hem de yasaların çıkarılmasında kilit rol oynayan ABD Kongresinin iki kanadı Senatonun 34 sandalyesi ile 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek.ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak.
Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını doğrudan etkilediği için ülke siyasetinde büyük öneme sahip. Başkanın özellikle bütçe yapma, asker gönderme gibi kararları alma ve dış politika gibi başlıklarda Kongre ile çalışması gerekiyor.435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçiliyor. Böylece her 2 yılda bir yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tamamı, Senato'nun ise 3'te 1'i değişmiş oluyor.Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken, Senato'da ise her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.Temsilciler Meclisi üyesinin en az 25 yaşında ve en az 7 yıldır ABD vatandaşı olması, temsil edeceği eyalette yaşaması şart. Bir senatörün de en az 30 yaşında ve en az 9 yıldır ABD vatandaşı olması gerekiyor.
ABD seçimi 2024 için kilit eyaletler hangileri?
Batı eyaletlerinde oy verme işlemi ise çok daha uzun sürecek. Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı 08.00 civarında kapanacak. Ancak yeni başkanın yedi eyaletten gelecek oylarla belirlenmesi bekleniyor. Bunlar geçmişte iki partiye de yönelmiş olan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri.
Salıncak eyaletlerde Trump mı Harris mi önde?
Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.
Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor. Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
ABD başkanlık yemin töreni ne zaman?
Seçilen başkan, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü ABD Kongre Binası önünde kurulan alanda yemin edecek. Bu, ABD tarihindeki 60. başkanlık yemin töreni olacak. Etkinlikte yeni başkan, Anayasa'ya bağlı kalacağına dair yemin ederek göreve başlama konuşmasını yapacak.
ABD başkanı nasıl belirleniyor?
ABD başkanlık seçimlerinde, toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.Seçimlerde en fazla oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor. ABD'de "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor, bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor. Seçmen, doğrudan başkan adayına oy vermiyor. Başkanlık seçimlerinde esasen seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurul üyelerine oy veriyor. Bu üyelerin görevi, ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını seçmek oluyor.Kurul, her 4 yılda bir, seçimlerden birkaç hafta sonra toplanarak bu görevini yerine getiriyor. ABD'de her eyaletin Seçiciler Kurulu'nda kaç delegenin olacağı, eyaletin nüfusuna göre belirleniyor.
2020 ABD başkanlık seçim sonuçları
Başkanlık seçim sonuçları haritası. Mavi , Biden/Harris'in eyaletleri ve kırmızı, Trump/Pence'in ise eyaletleri gösteriliyor. Sayılar, her eyalet ve Columbia Bölgesi tarafından verilen seçim oylarını gösterir.
ABD başkanlık seçimi 2020 sonuçları aday ve partilerin aldıkları oylar
Geçmişten günümüze ABD başkanlık seçimleri
ABD'de 1789'da başlayan ve bugüne kadar yapılan 59 başkanlık seçiminde, oy birliğiyle başkan seçilen George Washington'dan sonra en farklı oyu 1936'da Franklin D. Roosevelt, en kıl payı galibiyeti de 1876'da Rutherford B. Hayes elde etti.