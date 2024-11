ABD başkanı nasıl belirleniyor?

ABD başkanlık seçimlerinde, toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.Seçimlerde en fazla oyu alan aday değil, en fazla delegeyi kazanan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor. ABD'de "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor, bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor. Seçmen, doğrudan başkan adayına oy vermiyor. Başkanlık seçimlerinde esasen seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurul üyelerine oy veriyor. Bu üyelerin görevi, ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını seçmek oluyor.Kurul, her 4 yılda bir, seçimlerden birkaç hafta sonra toplanarak bu görevini yerine getiriyor. ABD'de her eyaletin Seçiciler Kurulu'nda kaç delegenin olacağı, eyaletin nüfusuna göre belirleniyor.