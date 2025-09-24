ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON TARİHİNİ VERDİ: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Adalet Bakanlığı personeline yönelik promosyon ödemeleri için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Bakanlık ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında personele tek seferde toplu ödeme yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte 24 Eylül 2025 itibarıyla gündemdeki son durum…
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecek. Ayrıca banka, Adalet Bakanlığı personeline 3 taksit halinde geri ödemeli, 100.000 TL’ye kadar faizsiz ek hesap kullanma imkânı sunacak. Faizsiz ek hesapla ilgili tanıtımların Kasım ayı başına kadar tamamlanması planlanıyor.
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.
Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.
Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.
Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.
İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.
Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.
Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz." denildi.