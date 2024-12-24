Yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteği ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, afetlerden etkilenen 18 ilde devam eden "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında bugüne kadar 17 milyar lira hibe ve kredi desteği verildi. Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor. Peki yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

1 /9 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde Temmuz 2023'te başlatılan "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında verilen desteklerle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor.

2 /9 Yerinde Dönüşüm hibe ve kredi desteği başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? Projeye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri, irtibat ofisleri, Alo 181 hattı, bakanlığın web servisleri ve paydaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen il toplantılarıyla bilgilendirme süreçleri sürüyor.

3 /9 Diğer yandan da e-Devlet sistemi üzerinden hibe ve kredi başvurularının alınmasına ve il müdürlükleri eliyle değerlendirilerek sonuçlandırılmasına da devam ediliyor. Başvuruları devam eden "Yerinde Dönüşüm" desteği için e-Devlet üzerinden bugüne kadar 202 bin 980'i kentsel alanlarda, 51 bin 547'si ise kırsal alanlarda olmak üzere yaklaşık 255 bin aktif başvuru alındı. e-Devlet üzerinden ön başvuru alımı ise devam ediyor.

4 /9 Yerinde Dönüşüme ne kadar destek veriliyor? Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor.

5 /9 Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için "Yerinde Dönüşüm" desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

6 /9 Yapı ruhsatı alındığında konutlar için hibe ve kredi ne kadar? Ödemeler tamamlanma aşamasına göre yapılıyor. “Yerinde Dönüşüm" ödemeleri ise şöyle gerçekleştiriliyor: Yapı ruhsatı alındığında konutlar için hibe ve kredi desteğinin ilk ödemesi 190 bin, iş yerleri için 120 bin lira olarak ödeniyor.

7 /9 Su basma seviyesine gelindiğinde konut ve işyerleri için hibe ve kredi ne kadar? Su basma seviyesine gelindiğinde konutlar için 450 bin, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.

8 /9 Kaba inşaat bitirildiğinde konut ve işyerleri için hibe ve kredi ne kadar? Kaba inşaat bitirildiğinde konutlar için 450 bin, iş yerleri için 240 bin lira ödeniyor. İskan alındıktan sonra konut ve işyerleri için hibe ve kredi ne kadar? İskan alındıktan sonra ise konutlar için 450 bin, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.