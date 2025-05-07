AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM 2025: Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Aile Destek Programı’nın akıbeti merak konusu oldu. 2022 yılında başlatılan ve dar gelirli hanelere düzenli nakit desteği sunan uygulama, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. Daha önce iki kez uzatılan program için 2025 yılında yeni bir destek paketi gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Aile Yılı” kapsamında yeni adımlar atması beklenirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Mayıs ayında Aile Destek ödemesi yapılmadı, programın süresinin dolduğu belirtiliyor.
Aile Destek Programı’nın sona ermesinin ardından gözler 2025 yılına çevrildi. 2022’de başlatılan ve ekonomik sıkıntı yaşayan hanelere düzenli nakdi yardım sağlayan uygulama, Aralık 2024’te tamamlandı. Programın yeniden uzatılıp uzatılmayacağı veya yeni bir destek paketinin devreye girip girmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle "Aile Yılı" ilan edilen 2025’te sosyal desteklerin artabileceği beklentisi öne çıkıyor.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik. Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMIYORDU?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.