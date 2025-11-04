Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Peki 4 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Zam ya da indirim var mı? İşte ayrıntılar...
Motorine zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından 4 Kasım 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 4 Kasım 2025 itibariyle şu şekilde:
Benzin Fiyatı
İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 53.47 TL
İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 53.64 TL
4 Kasım 2025 Salı tarihi itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Motorin, Mazot Fiyatı
İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 55.33 TL
İstanbul Avrupa Yakası Motorin Fiyatı: 55.47 TL
LPG Fiyatı
İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 27.08 TL
İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 27.71 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor ve herhangi fiyat değişiminde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.