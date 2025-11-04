Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, dövizdeki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Peki 4 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? Zam ya da indirim var mı? İşte ayrıntılar...

Motorine zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından 4 Kasım 2025 Cumartesi günü benzin ve LPG dahil, akaryakıt fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

2 /5 AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 4 Kasım 2025 itibariyle şu şekilde:

Benzin Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 53.47 TL İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 53.64 TL







4 Kasım 2025 Salı tarihi itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Motorin, Mazot Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 55.33 TL İstanbul Avrupa Yakası Motorin Fiyatı: 55.47 TL





LPG Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 27.08 TL İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 27.71 TL



