Memiş, ons altının 3.800 dolar seviyesine kadar gerilemesinin teknik bir düzeltme olduğunu belirtti. “Bu düşüşler uzun vadeli yükseliş trendini bozmaz” diyen analist, 4.888 dolar seviyesini güçlü direnç olarak işaret etti. Gram altın tarafında ise 5.500 - 6.000 TL bandının kısa vadede korunacağını öngördü. Memiş, “Bir süre sonra fiyatları aşağı çeken manipülatörler bu kez yükseliş yönlü algı operasyonu başlatabilir. Bu nedenle yatırımcılar günlük dalgalanmaya değil, uzun vadeli stratejiye odaklanmalı” dedi. Memiş, altın fiyatlarının yalnızca teknik göstergelere bağlı olmadığını, dolar/TL kuru, enerji fiyatları ve Fed’in faiz politikalarının da belirleyici olduğunu söyledi. “Fed bu ay pas geçecek gibi görünüyor. Ancak 2026’ya doğru küresel riskler yeniden artabilir” ifadelerini kullandı.