ABD ve Çin arasındaki ticaret ilişkilerinde tansiyonun kısmen düşmesi, yatırımcıların risk iştahını artırsa da, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığının azalması ve doların küresel piyasalarda güç kazanması, altın fiyatlarını baskıladı. Gece saatlerinde 3929 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, sabah saatlerinde toparlanarak yüzde 0.8 yükselişle 3970 dolar civarında işlem gördü. Altın, ekim ayındaki zirve seviyelerine göre yaklaşık yüzde 19 değer kaybederek son haftalarda toparlanma sürecine girdi. İşte güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları.
Altın 20 Ekim'deki rekor seviyelerinden yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Aralık ayında faiz indirimi olasılığı Fed Başkanı Powell’ın son faiz kararı sırasında yaptığı açıklamalar öncesinde yüzde 90’ın üzerindeyken şimdi yüzde 65 seviyesinde. 5 Kasım Çarşamba saat 09:10 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.371,10 TL
Gram altın satış fiyatı 5.371,80 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar
Çeyrek altın alış fiyatı 8.971,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.068,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 17.940,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.124,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 35.771,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 36.122,00 TL
Altın fiyatları yükselecek mi?
İslam Memiş, gram altında 2026 yılına yönelik beklentilerini paylaştı. Analiste göre, küresel enflasyon baskısı ve jeopolitik riskler artmaya devam ederse gram altında 8.000 TL seviyesi “matematiksel olarak mümkün” hale gelebilir. Memiş, “Koşullar oluşursa beş haneli rakamları bile konuşabiliriz” dedi.
Memiş, yatırımcıların fiyat hareketlerine odaklanmak yerine birikim miktarını artırması gerektiğini vurguladı. “Elinizde 10 gram varsa 20 gram yapın. 20 gram varsa 40 gram yapın. Fiyatla değil, toplam birikimle ilgilenin” ifadelerini kullandı. Ayrıca kısa vadede satış yapıp geri almanın büyük risk taşıdığını, piyasanın bu tür hareketleri artık tolere etmediğini söyledi.
Memiş, ons altının 3.800 dolar seviyesine kadar gerilemesinin teknik bir düzeltme olduğunu belirtti. “Bu düşüşler uzun vadeli yükseliş trendini bozmaz” diyen analist, 4.888 dolar seviyesini güçlü direnç olarak işaret etti. Gram altın tarafında ise 5.500 - 6.000 TL bandının kısa vadede korunacağını öngördü. Memiş, “Bir süre sonra fiyatları aşağı çeken manipülatörler bu kez yükseliş yönlü algı operasyonu başlatabilir. Bu nedenle yatırımcılar günlük dalgalanmaya değil, uzun vadeli stratejiye odaklanmalı” dedi. Memiş, altın fiyatlarının yalnızca teknik göstergelere bağlı olmadığını, dolar/TL kuru, enerji fiyatları ve Fed’in faiz politikalarının da belirleyici olduğunu söyledi. “Fed bu ay pas geçecek gibi görünüyor. Ancak 2026’ya doğru küresel riskler yeniden artabilir” ifadelerini kullandı.