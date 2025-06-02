AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında 2024-2025 bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından öğrenciler şimdi gözlerini yaz okulu takvimine çevirmiş durumda. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
Anadolu Ünivertesi Açıköğretim final sınavları 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Sonuçları bekleyen öğrenciler, yaz okulununun ne zaman olacağını da araştırıyor. Peki, 2025 AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?
FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?
24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde uygulanan AÖF bahar dönemi final sınavları, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Yüz binlerce öğrenci katılım sağladı ve sınav sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmi sonuçlar henüz ilan edilmedi ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sınav sonuçlarının sınavdan sonraki iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Bu doğrultuda öğrencilerin Haziran ayının ilk günlerinde sonuçlara erişebileceği tahmin ediliyor.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Öğrenciler, sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek. Ayrıca Anadolu Mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar kolaylıkla görüntülenebilecek.
YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Final sonuçlarının ardından açıklanan 2025 AÖF yaz okulu takvimine göre, dersler 30 Haziran 2025'te başlayacak. Yaz dönemi 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak sınavla sona erecek.