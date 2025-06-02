AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde uygulanan AÖF bahar dönemi final sınavları, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Yüz binlerce öğrenci katılım sağladı ve sınav sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.



