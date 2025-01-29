Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 2024 - 2025 kayıt yenileme tarihleri sömestr tatili ve AÖL birinci dönem sınavlarının hemen ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi ile birlikte AÖL kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...