Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2024-2025 yılında 2. dönem heyecanı başlıyor. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklanırken 3 oturumda yapılacak sınavların öncesinde adayların kayıt yenilemesi veya ilk kaydını yaptırması gerekmektedir. Peki açık lise ilk kayıt, kayıt yenileme ne zaman? İşte 2025 AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 2024 - 2025 kayıt yenileme tarihleri sömestr tatili ve AÖL birinci dönem sınavlarının hemen ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi ile birlikte AÖL kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. Sorgulanan ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 2024 - 2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihin ile 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,
Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilir.
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapabilir
AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lise kayıt şartlarını taşıyan tüm öğrenciler, e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilir veya https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden e-Devlet girişi yaparak yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir ve ders seçimini yapabilirler.