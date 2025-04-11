AUZEF giriş belgesi için gözler gelecek olan duyurulara çevrildi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi 2024-2025 belli oldu. AUZEF bahar dönemi ara sınav için katılım gösterecek olan adaylar auzef sınav giriş belgesi araştırmalarına tarihler yaklaştıkça hız kazandırdı. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

1 /4 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimine göre bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınacak. Peki AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2 /4 AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI? AUZEF bahar dönemi ara sınav 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF sınav yerleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta öne ilan ediliyor. AUZEF sınav giriş belgesi 5 Nisan Cumartesi günü duyuruldu.



3 /4 AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? 12-13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.