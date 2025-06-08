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Bankalar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte banka çalışma günleri ve saatleri

Bankalar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte banka çalışma günleri ve saatleri

13:108/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bankalar ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bankalar çalışmalarına ara verdi. 5 Haziran Perşembe arefe günü kamu ve özel bankalar yarım gün çalışırken öğleden sonra bayram tatili başladı. Bankalarda işi olan vatandaşlar, ‘Bankalar ne zaman çalışmaya başlayacak? Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılacak?’ sorularına yanıt arıyor. İşte banka çalışma günleri ve saatleri.

Kurban Bayramı tatili 6 Haziran cuma günü başladı ve 4 gün sürecek. Bayram tatili toplam 4 gün sürerken Pazartesi günü de tatil devam edecek. Kurban Bayramı tatili Salı günü sona erecek. Peki bankalar ne zaman açılacak? 2025 Kurban bayramı tatili sonrası banka çalışma günleri.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bu dört günlük resmi tatil süresince bankaların tüm şubeleri kapalı olacak ve yüz yüze hizmet verilmeyecek. Ancak bayram tatili boyunca finansal işlemler tamamen durmuyor. Dijital bankacılık kanalları yani mobil uygulamalar, internet şubeleri ve ATM’ler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla ise bankalar yeniden normal çalışma saatlerine dönecek ve şubelerden işlem yapmak mümkün olacak.

Banka çalışma saatleri

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