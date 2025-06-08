Bu dört günlük resmi tatil süresince bankaların tüm şubeleri kapalı olacak ve yüz yüze hizmet verilmeyecek. Ancak bayram tatili boyunca finansal işlemler tamamen durmuyor. Dijital bankacılık kanalları yani mobil uygulamalar, internet şubeleri ve ATM’ler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.