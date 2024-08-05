BİM market 6-9 Ağustos 2024 salı ve cuma aktüel ürünler fiyat listesini yayınladı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa sunulan kataloglar her hafta yenilenmeye devam ediyor. Alışveriş tutkunları tarafından takip edilen katalogda özellikle bu Cuma 4'lü çeyiz seti en çok dikkat çeken ürün oldu. Katlanabilir elektrikli bisiklet, şişme bot, Ultra HD televizyon, powerbank, buhar kazanlı ütü ve blender bu hafta raflarda satışa çıkacak. İşte, 6-9 Ağustos 2024 Salı ve Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!

1 / 7 BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında birçok farklı ürünle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 6 Ağustos'ta market ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yer alırken, 9 Ağustos'ta Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL, Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV 15.490 TL ve TCL 58'' 4K Ultra HD LED Google TV 16.975 TL fiyatla satışa çıkacak.

2 / 7 6 AĞUSTOS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 169,50 TL Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 65 TL Peros Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 52,50 TL Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Gündüz Paketi 109 TL Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 289 TL Urbancare Saç Toniği 225 TL Deep Fresh Şampuan 400 ml 39 TL Dermokil Yetişkin Diş Macunu + Fırça 59 TL

















3 / 7 BİM 9 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 65 inç UHD GOOGLE TV 65DG22000 15.490 TL Dijitsu 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 11.990 TL Senna 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD GOOGLE TV 43SNF9000F 6.275 TL Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TV 32SN5000H 3.790 TL RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL











4 / 7 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Heifer Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL Saç Kurutma Makinesi 490 TL Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL Heifer Çubuk Blender 549 TL Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu 800 TL











5 / 7 Brode Perde 179 TL Süet Fon Perde 329 TL Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL Yastık Alezi 34 TL Paspas 99 TL Şortlu Takım Kadın 209 TL Ev Elbisesi 149 TL Işıklı Mini Scooter 599 TL Konuşan Cansu Bebek 249 TL Oyuncak Meyveli Gitar 99 TL

















6 / 7 Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL Raf Organizer 69 TL Mega Kutulu Hurç 109 TL Baza Kutulu Hurç 95 TL Vakumlu Hurç 99 TL İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 52.50 TL 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32.50 TL











