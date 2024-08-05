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BİM 6-9 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı: Katlanabilir elektrikli bisiklet, şişme bot, 4'lü çeyiz seti indirimde satışta!

15:22 - 5/08/2024 lundi
Yeni Şafak

BİM market 6-9 Ağustos 2024 salı ve cuma aktüel ürünler fiyat listesini yayınladı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa sunulan kataloglar her hafta yenilenmeye devam ediyor. Alışveriş tutkunları tarafından takip edilen katalogda özellikle bu Cuma 4'lü çeyiz seti en çok dikkat çeken ürün oldu. Katlanabilir elektrikli bisiklet, şişme bot, Ultra HD televizyon, powerbank, buhar kazanlı ütü ve blender bu hafta raflarda satışa çıkacak. İşte, 6-9 Ağustos 2024 Salı ve Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!

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BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında birçok farklı ürünle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 6 Ağustos'ta market ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yer alırken, 9 Ağustos'ta Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL, Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV 15.490 TL ve TCL 58'' 4K Ultra HD LED Google TV 16.975 TL fiyatla satışa çıkacak.

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6 AĞUSTOS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU


Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 169,50 TL

Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 65 TL

Peros Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 52,50 TL

Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Gündüz Paketi 109 TL

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 289 TL

Urbancare Saç Toniği 225 TL

Deep Fresh Şampuan 400 ml 39 TL

Dermokil Yetişkin Diş Macunu + Fırça 59 TL









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BİM 9 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Dijitsu 65 inç UHD GOOGLE TV 65DG22000 15.490 TL

Dijitsu 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 11.990 TL

Senna 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD GOOGLE TV 43SNF9000F 6.275 TL

Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TV 32SN5000H 3.790 TL

RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL






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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL


Heifer Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL

Saç Kurutma Makinesi 490 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL

Heifer Çubuk Blender 549 TL

Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL

Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu 800 TL






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Brode Perde 179 TL

Süet Fon Perde 329 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Yastık Alezi 34 TL

Paspas 99 TL

Şortlu Takım Kadın 209 TL

Ev Elbisesi 149 TL

Işıklı Mini Scooter 599 TL

Konuşan Cansu Bebek 249 TL

Oyuncak Meyveli Gitar 99 TL









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Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

Raf Organizer 69 TL

Mega Kutulu Hurç 109 TL

Baza Kutulu Hurç 95 TL

Vakumlu Hurç 99 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 52.50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32.50 TL







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Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 115 TL

Yuvarlak Tepsi 229 TL

Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 249 TL

Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL

Metal Derin Bulaşıklık 159 TL

Şekilli Buzluk Seti 49,50 TL

Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

Katlanabilir Su Kovası 139 TL












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