BİM market 6-9 Ağustos 2024 salı ve cuma aktüel ürünler fiyat listesini yayınladı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa sunulan kataloglar her hafta yenilenmeye devam ediyor. Alışveriş tutkunları tarafından takip edilen katalogda özellikle bu Cuma 4'lü çeyiz seti en çok dikkat çeken ürün oldu. Katlanabilir elektrikli bisiklet, şişme bot, Ultra HD televizyon, powerbank, buhar kazanlı ütü ve blender bu hafta raflarda satışa çıkacak. İşte, 6-9 Ağustos 2024 Salı ve Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu!
BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında birçok farklı ürünle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 6 Ağustos'ta market ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yer alırken, 9 Ağustos'ta Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL, Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV 15.490 TL ve TCL 58'' 4K Ultra HD LED Google TV 16.975 TL fiyatla satışa çıkacak.
6 AĞUSTOS SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 169,50 TL
Pofu Kağıt Havlu 12'li 89 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 65 TL
Peros Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 52,50 TL
Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Gündüz Paketi 109 TL
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 289 TL
Urbancare Saç Toniği 225 TL
Deep Fresh Şampuan 400 ml 39 TL
Dermokil Yetişkin Diş Macunu + Fırça 59 TL
BİM 9 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 65 inç UHD GOOGLE TV 65DG22000 15.490 TL
Dijitsu 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 11.990 TL
Senna 43 İNÇ FRAMELESS FULL HD GOOGLE TV 43SNF9000F 6.275 TL
Senna 32 İNÇ HD READY UYDU ALICILI TV 32SN5000H 3.790 TL
RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Heifer Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL
Saç Kurutma Makinesi 490 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL
Heifer Çubuk Blender 549 TL
Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL
Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu 800 TL
Brode Perde 179 TL
Süet Fon Perde 329 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL
Yastık Alezi 34 TL
Paspas 99 TL
Şortlu Takım Kadın 209 TL
Ev Elbisesi 149 TL
Işıklı Mini Scooter 599 TL
Konuşan Cansu Bebek 249 TL
Oyuncak Meyveli Gitar 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL
Raf Organizer 69 TL
Mega Kutulu Hurç 109 TL
Baza Kutulu Hurç 95 TL
Vakumlu Hurç 99 TL
İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 52.50 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32.50 TL
Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 115 TL
Yuvarlak Tepsi 229 TL
Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL
Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 249 TL
Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL
Metal Derin Bulaşıklık 159 TL
Şekilli Buzluk Seti 49,50 TL
Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL
Katlanabilir Su Kovası 139 TL