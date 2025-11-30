Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70'e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste oluşturacak. Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak.

PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı. Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erdi. CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.