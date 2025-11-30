CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi. Sonuçların açıklanmasıyla ikinci gün çalışmaları tamamlanan kurultay, bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerinin seçimiyle sona erecek. Özel’in anahtar listesinde mevcut yönetimdeki 49 isimin korunduğu ve 31 yeni isim eklendiği öğrenildi. Listede Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner gibi isimler olduğu belirtiliyor. İşte CHP PM istesinde dikkat çeken isimler.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı 28 Kasım Cuma günü başladı. Dün kurultayda genel başkanlık seçimi yapıldı. Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği seçimde Bin 333 oy geçerli sayılırken 24 oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli sayılan oyların tamamını alarak, yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi. CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçimini tamamlayan partide bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oylama işlemleri yapılacak.
CHP MYK üyeleri kimler olacak, anahtar listede kimler yer var?
Edinilen bilgiye göre, dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine aldı.
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son günü, saat 08.00 itibarıyla başladı. Kurultayın bugünkü gündem maddesine göre Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak.
Kurultayın ilk gününde tüzükte yapılan değişiklikle 52 kişiden oluşan PM, 70'e; sekiz kişiden oluşan BKSP ise 10 kişiye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Özel bugün 80 kişilik bir anahtar liste oluşturacak. Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak.
PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı. Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erdi. CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.
145 kişinin adaylık başvurusu yaptığı seçimlerde, önceki Parti Meclisi’ne seçilen Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal,Özgür Ceylan ve Emine Uçak Erdoğan yeni dönem için adaylık başvurusu yapmadı. Edinilen bilgiye göre; son dönemde diğer partilerden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun, Bahardır Erdem Özel’in anahtar listesinde yer alıyor. Özel’in anahtar listesinde mevcut yönetimden 49 isimin korunduğu ve 31 yeni isim eklendiği belirtiliyor.
Yeni eklenen isimler arasında ekonomi kadroları için Güldem Atabay, Ozan Bingöl, eski TÜRMOB Önceki Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl ve Serkan Özcan yer alıyor. Hukuk ve adalet tarafında da Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner gibi isimlerin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de yer alıyor. Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin 50. Dönem Başkanı Murat Arslan, Diş Hekimi Nihat Dağ ise, parti yönetimine katılan sağlıkçılar arasında.
Partinin dış politika kadrolarında Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Prof. Dr. Barış Övgün’ün adı ön plana çıkıyor. Bunun dışında anahtar listede, Bihlun Tamaylıgil, Cansel Çiftçi de yer alıyor. Ayrıca Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ’ın da listede yer aldığı belirtiliyor.
