ÖSYM tarafından yapılan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) bugün yapıldı. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Saat 12.45'te tamamlanan sınavın soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2024-MEB-EKYS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na 54 bin 221 aday başvurdu. Sınav pazar günü saat 10.15'te başladı ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenen sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanıldı. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Sınava 166 engelli aday katıldı. EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı? EKYS soru-cevapları için gözler ÖSYM'de.
2025 EKYS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
EKYS 2025 soruları ve cevaplarının 2 Mart Pazar günü akşam saatlerine doğru ilan edilmesi bekleniyor.
Sorular ve soruların doğru cevapları, adayların alacakları puanı tahmin edebilmeleri için "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden paylaşılacak.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre 2025-MEB-EKYS sınav sonuçları 21 Mart'ta adaylarla paylaşılacak.
EKYS Nedir ve Kimler Girebilir?
EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.
Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.
Bu noktada EKYS sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı çok büyük bir değer taşıyor. Müdür ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ilk defa olarak yer alacak olan bireyler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Yönetmeliğinin 5,6 ve7'inci maddelerinde ifade edilen genel ve özel koşullara sahip olan adayların başvuruda bulunabilme durumu söz konusudur. Adayların taşımasının gerekliliğinin söz konusu olduğu EKYS başvuru koşulları ise şunlar olmaktadır:
Adaylık dahil olmak üzere en az iki senelik öğretmen olarak görev yürütmüş olmak. Söz konusu sürenin hesaplanmasında ise; 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, yıllık izin, asker öğretmenlik, aylıksız izin ve hastalık izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
EKYS konu dağılımı:
Sınav esnasında adaylara çoktan seçmeli olan 80 sorudan meydana gelen, bir test uygulanması söz konusu olacaktır.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları ise şunlardır:
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: .
- Eğitim ve öğretimde etik: .
- Genel kültür: %20.
- Eğitim bilimleri: %30.