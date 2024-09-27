EMEKLİ MAAŞ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR: Prim günü fazla olana yüksek maaş! 2008 öncesi ve sonrası SGK girişliler...

Emeklilik sistemindeki sorunların çözümü için ilgili kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Gelecek yıl emekli olacak kişilerin, bu yıl emekli olanlara göre daha düşük aylık alma ihtimali, emeklilik başvurularında büyük bir yığılma oluşturdu. Pek çok kişi, daha yüksek maaş avantajından yararlanmak için bu yıl dilekçesini veriyor. Bu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla bir süredir çeşitli önlemler üzerinde duruluyor.