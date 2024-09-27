EMEKLİ MAAŞ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR: Prim günü fazla olana yüksek maaş! 2008 öncesi ve sonrası SGK girişliler...

Emeklilik maaş düzenlemeleri için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Bu yıl emekli olanlar, gelecek yıl emeklilik dilekçesi verenlere göre daha yüksek maaş alacakları için emeklilik başvurularında yoğunluk oluştu. Yüksek maaş avantajından yararlanmak isteyenlerin başvuruları sistemi zorlayınca, bu yoğunluğu azaltmak adına düzenlemeler gündeme geldi. Hazırlanacak yeni pakete iki önemli düzenleme daha eklenmesi planlanıyor.
Emeklilik sistemindeki sorunların çözümü için ilgili kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Gelecek yıl emekli olacak kişilerin, bu yıl emekli olanlara göre daha düşük aylık alma ihtimali, emeklilik başvurularında büyük bir yığılma oluşturdu. Pek çok kişi, daha yüksek maaş avantajından yararlanmak için bu yıl dilekçesini veriyor. Bu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla bir süredir çeşitli önlemler üzerinde duruluyor.
Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili... Maaşlarının sosyal destekle bu seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede diğer emekliler ile aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak.
En düşük emekli aylığı temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Düzenlemeye gidilmezse, kök aylığı bu tutarın altında olan birçok emekli zam alamayacak.
PRİME GÖRE MAAŞ ZAMMI
Diğer bir düzenleme ile de prim gün sayısı eşitsizliğinin çözülmesi hedefleniyor. Normal şartlarda 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alabiliyor. Yeni uygulamayla daha çok prim günü olanların daha yüksek aylık almaları sağlanacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Emeklerimizin aylık bağlanma oranları ilgili yılın enflasyonu ve büyüme oranıyla doğru orantılı. Yani bu oranlar yüksek ise daha fazla fazla maaş alınıyor düşük ise daha az maaş alınıyor.
YÜZDE 30 DAHA DÜŞÜK MAAŞ ALACAKLAR
Emekli olacak vatandaşlarımız bu sene emeklilik dilekçesini verirlerse yaklaşık %30 daha fazla maaş alacaklar. Bu da demek oluyor ki bütün ömür boyu alacaklari yüksek maaş bu yıl verecekleri maaş dilekçesine emeklilik dilekçesine bağlı eğer gelecek sene emeklilik dilekçesi verirlerse yaklaşık %30 daha düşük maaş bağlanacak kendilerine.
Bununla birlikte emeklilikte yaşa takılanların getirmiş olduğu aktüel yük ve aynı prim gün sayısına sahip olup farklı yıllarda emekli oldukları için farklı maaş alanların durumu tartışılarak buna ilişkin bir düzenleme yapılacak.
Yani emeklilerimizin maaşlarının daha hakkaniyetli olması adına bir maaş skala düzenlemesi yapılacak daha önce emekli olup düşük maaş alanların daha yüksek bir maaş alması sağlanacak buna ilişkin bir reform paketinin üzerinde çalışıldığını ve buna erişim düzenleme geleceğini düşünüyorum."