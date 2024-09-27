EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EMEKLİ MAAŞ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR: Prim günü fazla olana yüksek maaş! 2008 öncesi ve sonrası SGK girişliler...

EMEKLİ MAAŞ FORMÜLÜ DEĞİŞİYOR: Prim günü fazla olana yüksek maaş! 2008 öncesi ve sonrası SGK girişliler...

11:2727/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emeklilik maaş düzenlemeleri için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Bu yıl emekli olanlar, gelecek yıl emeklilik dilekçesi verenlere göre daha yüksek maaş alacakları için emeklilik başvurularında yoğunluk oluştu. Yüksek maaş avantajından yararlanmak isteyenlerin başvuruları sistemi zorlayınca, bu yoğunluğu azaltmak adına düzenlemeler gündeme geldi. Hazırlanacak yeni pakete iki önemli düzenleme daha eklenmesi planlanıyor.

Emeklilik sistemindeki sorunların çözümü için ilgili kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Gelecek yıl emekli olacak kişilerin, bu yıl emekli olanlara göre daha düşük aylık alma ihtimali, emeklilik başvurularında büyük bir yığılma oluşturdu. Pek çok kişi, daha yüksek maaş avantajından yararlanmak için bu yıl dilekçesini veriyor. Bu yoğunluğun önüne geçmek amacıyla bir süredir çeşitli önlemler üzerinde duruluyor. 

Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili... Maaşlarının sosyal destekle bu seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede diğer emekliler ile aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak.

En düşük emekli aylığı temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Düzenlemeye gidilmezse, kök aylığı bu tutarın altında olan birçok emekli zam alamayacak.

PRİME GÖRE MAAŞ ZAMMI

Diğer bir düzenleme ile de prim gün sayısı eşitsizliğinin çözülmesi hedefleniyor. Normal şartlarda 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alabiliyor. Yeni uygulamayla daha çok prim günü olanların daha yüksek aylık almaları sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Emeklerimizin aylık bağlanma oranları ilgili yılın enflasyonu ve büyüme oranıyla doğru orantılı. Yani bu oranlar yüksek ise daha fazla fazla maaş alınıyor düşük ise daha az maaş alınıyor.

YÜZDE 30 DAHA DÜŞÜK MAAŞ ALACAKLAR

Emekli olacak vatandaşlarımız bu sene emeklilik dilekçesini verirlerse yaklaşık %30 daha fazla maaş alacaklar. Bu da demek oluyor ki bütün ömür boyu alacaklari yüksek maaş bu yıl verecekleri maaş dilekçesine emeklilik dilekçesine bağlı eğer gelecek sene emeklilik dilekçesi verirlerse yaklaşık %30 daha düşük maaş bağlanacak kendilerine.

Bununla birlikte emeklilikte yaşa takılanların getirmiş olduğu aktüel yük ve aynı prim gün sayısına sahip olup farklı yıllarda emekli oldukları için farklı maaş alanların durumu tartışılarak buna ilişkin bir düzenleme yapılacak.

Yani emeklilerimizin maaşlarının daha hakkaniyetli olması adına bir maaş skala düzenlemesi yapılacak daha önce emekli olup düşük maaş alanların daha yüksek bir maaş alması sağlanacak buna ilişkin bir reform paketinin üzerinde çalışıldığını ve buna erişim düzenleme geleceğini düşünüyorum."

#erken emeklilik
#emekli maaşı
#prim günü

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat? Basit Anlatımla Cuma Namazı Kılınışı